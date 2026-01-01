Paigaldage Open Notebook ühe klõpsuga.
AI-põhine teadmuskeskkond, mis ühendab märkmete tegemise, dokumentide haldamise ja kontekstipõhise AI vestluse ühes iseseisvalt majutatud rakenduses.
Valige VPS-pakett Open Notebook jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open Notebook
Open Notebook on isemajutatav, AI-põhine märkmikuplatvorm, mis hoiab sinu kirjutised, uuringud ja AI-abi ühes keskkonnas. Selle asemel, et vahetada dokumentide, vestlusliideste ja hajutatud failisüsteemide vahel, loob Open Notebook ühe tööruumi, kus märkmed, üleslaaditud failid ja AI kontekst jäävad ühendatuks — muutes lihtsamaks liikumise esialgsetest ideedest struktureeritud dokumentatsioonini, kaotamata teadmisi, mida aja jooksul kogud.
See juurutus ühendab Open Notebooki SurrealDB-ga püsivaks salvestamiseks, hoides kõik sinu märkmed ja AI-interaktsioonide ajaloo sinu enda infrastruktuuris. Isemajutus tähendab, et sinu andmed ei läbi kunagi kolmandate osapoolte SaaS-süsteeme, ja sa säilitad täieliku kontrolli juurdepääsu, varukoopiate ja säilitamise üle.
Open Notebook peamised omadused
Ühendatud AI tööruum
Märkmed ja AI vestlus jagavad sama konteksti, seega assistent tugineb sinu tegelikele dokumentidele, mitte pelgalt üldistele teadmistele.
SurrealDB taustaprogramm
Pühendatud SurrealDB eksemplar pakub kiiret, püsivat salvestusruumi märkmete, üleslaaditud failide ja andmebaasi oleku jaoks üle taaskäivituste.
Kontekstitundlik abi
Esita küsimusi oma materjali kohta ja saa vastuseid, mis põhinevad märkmetel ja dokumentidel, mida oled juba kirjutanud.
Vaikimisi privaatne
Kõik andmed püsivad sinu VPS-is — ei mingit SaaS-sünkroonimist, ei mingit kolmanda osapoole ligipääsu sinu märkmetele ega AI vestlustele.
Paindlik teadmiste haldamine
Sobib isiklike uurimispäevikute, inseneride tööjuhendite, toote planeerimise ja pikaajaliste teadmusbaaside jaoks.
Miks kasutada Open Notebook Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.