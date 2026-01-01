Open Notebook on isemajutatav, AI-põhine märkmikuplatvorm, mis hoiab sinu kirjutised, uuringud ja AI-abi ühes keskkonnas. Selle asemel, et vahetada dokumentide, vestlusliideste ja hajutatud failisüsteemide vahel, loob Open Notebook ühe tööruumi, kus märkmed, üleslaaditud failid ja AI kontekst jäävad ühendatuks — muutes lihtsamaks liikumise esialgsetest ideedest struktureeritud dokumentatsioonini, kaotamata teadmisi, mida aja jooksul kogud.

See juurutus ühendab Open Notebooki SurrealDB-ga püsivaks salvestamiseks, hoides kõik sinu märkmed ja AI-interaktsioonide ajaloo sinu enda infrastruktuuris. Isemajutus tähendab, et sinu andmed ei läbi kunagi kolmandate osapoolte SaaS-süsteeme, ja sa säilitad täieliku kontrolli juurdepääsu, varukoopiate ja säilitamise üle.