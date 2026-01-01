Jaeger on CNCF-i lõpetanud projekt otsast lõpuni hajutatud jälgimiseks, mis ehitati algselt Uberis tuhandete mikroteenuste jälgimiseks. See jäädvustab, kuidas päringud teie süsteemis levivad – paljastades teenuste sõltuvused, ajastuse jaotused, vealevi ja latentsuse kitsaskohad, mis on traditsioonilise logimisega üksi nähtamatud. See juurutus toetab OpenTelemetry protokolli (OTLP) koheselt, et tagada ühilduvus kaasaegsete instrumenteerimisteekidega.

Jaegerit ise majutades hoiate jälgimisandmed – mis sageli sisaldavad kasutajatunnuseid, andmebaasipäringuid ja sisemisi API detaile – täielikult oma infrastruktuuris. Väldite kommertslike APM-i müüjate jälgimispõhist hinda ja säilitate täieliku kontrolli andmete säilitamise ja juurdepääsu üle, prognoositavate kuludega, mis suurenevad koos teie VPS-iga, mitte teie liikluse mahuga.