Juuruta Jaeger ühe klõpsuga paigaldamisega.
Avatud lähtekoodiga hajutatud jälgimise platvorm päringuvoogude jälgimiseks ja jõudlusprobleemide diagnoosimiseks mikroteenuste arhitektuurides.
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Millega saab ehitada Jaeger
Jaeger on CNCF-i lõpetanud projekt otsast lõpuni hajutatud jälgimiseks, mis ehitati algselt Uberis tuhandete mikroteenuste jälgimiseks. See jäädvustab, kuidas päringud teie süsteemis levivad – paljastades teenuste sõltuvused, ajastuse jaotused, vealevi ja latentsuse kitsaskohad, mis on traditsioonilise logimisega üksi nähtamatud. See juurutus toetab OpenTelemetry protokolli (OTLP) koheselt, et tagada ühilduvus kaasaegsete instrumenteerimisteekidega.
Jaegerit ise majutades hoiate jälgimisandmed – mis sageli sisaldavad kasutajatunnuseid, andmebaasipäringuid ja sisemisi API detaile – täielikult oma infrastruktuuris. Väldite kommertslike APM-i müüjate jälgimispõhist hinda ja säilitate täieliku kontrolli andmete säilitamise ja juurdepääsu üle, prognoositavate kuludega, mis suurenevad koos teie VPS-iga, mitte teie liikluse mahuga.
Jaeger peamised omadused
OpenTelemetry tugi
Loomulik OTLP vastuvõtt tähendab, et mis tahes rakendus, mis on varustatud OpenTelemetry SDK-dega, saab saata jälgi Jaegerisse ilma kohandatud eksportijateta.
Teenuse sõltuvusgraafik
Automaatselt genereeritud teenusegraafikud näitavad kõnesuhteid ja päringumahtusid teie arhitektuuri iga teenuse vahel.
Sügav jäljeanalüüs
Üksikasjalikud jälgede ajajooned jaotavad iga jäljeosa ja toimingu kestuste, siltide ja logidega, et täpselt tuvastada aeglased päringud ja vead.
Jälgede võrdlus
Võrdle jälgi enne ja pärast juurutamist, et kiiresti tuvastada jõudluse taandarenguid või uusi veamustreid, mis on tekkinud koodimuudatustest.
Adaptiivne valimivõtmine
Kontrolli jälgede kogumise mahtu dünaamiliselt, et tasakaalustada jälgitavuse sügavust salvestus- ja sisestuskuludega suure koormusega süsteemides.
Miks kasutada Jaeger Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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