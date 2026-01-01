OpenSearch on kogukonnapõhine, avatud lähtekoodiga otsingu- ja analüüsikomplekt, mis hargnes Elasticsearch 7.10.2-st, et säilitada tõeliselt avatud alternatiiv Apache 2.0 litsentsi all. See pakub täistekstiotsingut, logi- ja sündmusandmete analüüsi, rakenduste jõudluse jälgimist ja turvaanalüüsi läbi hajutatud, skaleeritava arhitektuuri – seda kõike ilma patenteeritud litsentsipiiranguteta.

See mall juurutab nii OpenSearchi kui ka OpenSearch Dashboardsi autentimisega sisse lülitatult, pakkudes sulle esimesest päevast alates täielikku otsinguplatvormi. Isemajutus tähendab, et kõik indekseeritud andmed ja otsingupäringud jäävad sinu enda infrastruktuuri, mis on oluline andmete asukoha nõuetega organisatsioonidele või tundliku teabe käitlemisel. Märkus: nõuab vähemalt 4 GB RAM-i ja esmaseks käivitamiseks kulub 2-5 minutit.