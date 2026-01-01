Juuruta OpenSearch ühe klõpsuga.
Apache 2.0 litsentsiga otsingu- ja analüüsimootor koos OpenSearch Dashboardsiga andmete visualiseerimiseks ja logianalüüsiks.
Valige VPS-pakett OpenSearch jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenSearch
OpenSearch on kogukonnapõhine, avatud lähtekoodiga otsingu- ja analüüsikomplekt, mis hargnes Elasticsearch 7.10.2-st, et säilitada tõeliselt avatud alternatiiv Apache 2.0 litsentsi all. See pakub täistekstiotsingut, logi- ja sündmusandmete analüüsi, rakenduste jõudluse jälgimist ja turvaanalüüsi läbi hajutatud, skaleeritava arhitektuuri – seda kõike ilma patenteeritud litsentsipiiranguteta.
See mall juurutab nii OpenSearchi kui ka OpenSearch Dashboardsi autentimisega sisse lülitatult, pakkudes sulle esimesest päevast alates täielikku otsinguplatvormi. Isemajutus tähendab, et kõik indekseeritud andmed ja otsingupäringud jäävad sinu enda infrastruktuuri, mis on oluline andmete asukoha nõuetega organisatsioonidele või tundliku teabe käitlemisel. Märkus: nõuab vähemalt 4 GB RAM-i ja esmaseks käivitamiseks kulub 2-5 minutit.
OpenSearch peamised omadused
Täisteksti otsing
Täiustatud päringu DSL asjakohasuse hindamise, fassetnavigatsiooni ja reaalajas indekseerimisega kiirete ja täpsete otsingutulemuste jaoks.
OpenSearch Dashboards
Kaasasolev visualiseerimiskiht võimaldab sul luua interaktiivseid armatuurlaudu, käivitada päringuid ja andmeid uurida ilma lisatööriistadeta.
Logi analüütika
Kogu ja analüüsi rakenduse ja infrastruktuuri logisid reaalajas anomaaliate tuvastamiseks ja intsidentide kiiremaks tõrkeotsinguks.
Apache 2.0 litsents
Ärilisi piiranguid ega ootamatuid litsentsimuudatusi pole — kasuta, muuda ja levita OpenSearchi vabalt.
Anomaaliate tuvastamine
Sisseehitatud ML-põhine anomaaliate tuvastamine ja konfigureeritav hoiatussüsteem aitavad probleeme tuvastada enne, kui kasutajad neist teatavad.
Miks kasutada OpenSearch Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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