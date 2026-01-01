Juuruta Foxel ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud privaatne pilvemälu AI-põhise semantilise otsinguga fotode, videote ja dokumentide seas.
Valige VPS-pakett Foxel jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Foxel
Foxel on avatud lähtekoodiga privaatne pilvemälu platvorm, mis ühendab faile kohalikel ketastel, S3-s, WebDAV-is, SFTP-s, FTP-s, Google Drive'is, OneDrive'is, Dropboxis ja muudes taustsüsteemides ühe veebiliidese taha. Selle silmapaistev funktsioon on AI-põhine semantiline otsing, mis võimaldab sul leida fotosid, videoid ja dokumente loomuliku keele kirjelduste, mitte failinimede järgi.
Foxeli ise majutamine hoiab sinu isikliku meediakogu, tööarhiivid ja meeskonna jagatud failid infrastruktuuril, mida sa täielikult kontrollid — ilma kasutajapõhiste tasudeta, ilma patenteeritud lukustuseta ja ilma kolmanda osapoole andmete skaneerimiseta manuste loomiseks. Rollipõhine juurdepääsukontroll, allkirjastatud jagamislingid ja protokollide vastendused S3 API ja WebDAV kaudu muudavad selle sobivaks nii üksikisikutele kui ka väikestele meeskondadele.
Foxel peamised omadused
Semantiline AI otsing
Leia fotosid ja dokumente, kirjeldades neid lihtsas keeles, kasutades konfigureeritavaid manustamismudeleid ja Milvus või Qdrant vektoriandmebaase.
Ühtsed salvestuse taustaprogrammid
Ühenda kohalikud kettad, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox ja palju muud ühe sirvimisliidese taha pistikprogrammidega adapterite abil.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra kohandatud rollid teepõhiste lugemis-, kirjutamis-, kustutamis- ja jagamisõigustega, kasutades metamärke, regulaaravaldisi ja prioriteetseid reegleid.
Sisseehitatud faili eelvaade
Voogesita pilte, videoid, PDF-e, Office'i dokumente, teksti ja lähtekoodi otse brauseris, algset faili alla laadimata.
Protokolli vastendused
Avalda oma salvestusruum S3-ühilduvate lõpp-punktide, WebDAV-ühenduste ja allkirjastatud otseviitade kaudu skriptidele, rakendustele ja operatsioonisüsteemi failihalduritele.
Pistikprogramm ja AI-agent
Laienda platvormi manifestipõhiste pistikprogrammide ja integreeritud AI agendiga, mis teostab failitoiminguid ja automatiseerimisülesandeid.
Miks kasutada Foxel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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