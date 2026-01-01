Foxel on avatud lähtekoodiga privaatne pilvemälu platvorm, mis ühendab faile kohalikel ketastel, S3-s, WebDAV-is, SFTP-s, FTP-s, Google Drive'is, OneDrive'is, Dropboxis ja muudes taustsüsteemides ühe veebiliidese taha. Selle silmapaistev funktsioon on AI-põhine semantiline otsing, mis võimaldab sul leida fotosid, videoid ja dokumente loomuliku keele kirjelduste, mitte failinimede järgi.

Foxeli ise majutamine hoiab sinu isikliku meediakogu, tööarhiivid ja meeskonna jagatud failid infrastruktuuril, mida sa täielikult kontrollid — ilma kasutajapõhiste tasudeta, ilma patenteeritud lukustuseta ja ilma kolmanda osapoole andmete skaneerimiseta manuste loomiseks. Rollipõhine juurdepääsukontroll, allkirjastatud jagamislingid ja protokollide vastendused S3 API ja WebDAV kaudu muudavad selle sobivaks nii üksikisikutele kui ka väikestele meeskondadele.