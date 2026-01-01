Fusion on minimalistlik avatud lähtekoodiga RSS-luger, mis on kirjutatud Go keeles ja mis keskendub kiirele, segajateta lugemise töövoole. See töötleb RSS- ja Atom-vooge, avastab automaatselt vooge veebilehtede URL-idelt ja korraldab tellimusi rühmadesse, jälgides samal ajal lugemata olekut, järjehoidjaid ja täistekstiotsingut kogu teie teegis.

Fusioni ise majutamine oma VPS-is hoiab teie tellimuste loendi ja lugemisajaloo eemal kolmandate osapoolte teenustest ning selle Fever API ühilduvus võimaldab kohalikel mobiilirakendustel nagu Reeder, Unread ja FeedMe sünkroonida teie enda eksemplariga pilveagregaatori asemel.