Juuruta Fusion RSS ühe klõpsuga paigaldus.
Kerge ise majutatud RSS-lugeja puhta veebiliidese, kiirklahvide ja Fever API toega.
Valige VPS-pakett Fusion RSS jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Fusion RSS
Fusion on minimalistlik avatud lähtekoodiga RSS-luger, mis on kirjutatud Go keeles ja mis keskendub kiirele, segajateta lugemise töövoole. See töötleb RSS- ja Atom-vooge, avastab automaatselt vooge veebilehtede URL-idelt ja korraldab tellimusi rühmadesse, jälgides samal ajal lugemata olekut, järjehoidjaid ja täistekstiotsingut kogu teie teegis.
Fusioni ise majutamine oma VPS-is hoiab teie tellimuste loendi ja lugemisajaloo eemal kolmandate osapoolte teenustest ning selle Fever API ühilduvus võimaldab kohalikel mobiilirakendustel nagu Reeder, Unread ja FeedMe sünkroonida teie enda eksemplariga pilveagregaatori asemel.
Fusion RSS peamised omadused
Fever API tugi
Sünkrooni artikleid kohalikele iOS-i, Androidi ja töölaua klientidele, nagu Reeder, Unread ja FeedMe, läbi sisseehitatud Fever-ühilduva API.
Klaviatuuripõhine lugeja
Google Readeri-stiilis otseteed võimaldavad sul sorteerida sadu artikleid seansi jooksul klaviatuuri juurest lahkumata.
Voogude automaattuvastus
Kleebi mis tahes veebisaidi URL ja Fusion leiab RSS- või Atom-voo automaatselt, koos rühmitamise võimalusega korras tellimuste loendite jaoks.
Kohanduv PWA
Installitav progressiivne veebirakendus pakub loomulikku lugemiskogemust telefonides, tahvelarvutites ja lauaarvuti brauserites.
OIDC ühtne sisselogimine
Valikuline OpenID Connecti integratsioon võimaldab sul autentida Keycloaki, Authelia või mis tahes ühilduva identiteedipakkuja vastu.
Ei mingit AI-üleliigsust
Jätab tahtlikult välja AI kokkuvõtete ja soovituste funktsioonid, et hoida lugejat keskendununa, kergena ja ennustatavana.
Miks kasutada Fusion RSS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.