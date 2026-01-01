Paigalda Paymenter ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga arvelduse ja tellimuste haldamise platvorm, mis on ehitatud majutusettevõtetele, koos Stripe'i, PayPal'i ja automaatse varustamise integratsioonidega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Paymenter
Paymenter on avatud lähtekoodiga arveldusplatvorm, mis on loodud spetsiaalselt majutusettevõtetele ja teenusepakkujatele, kes vajavad professionaalset tellimuste haldamist ilma tehingutasude või patenteeritud litsentsikuludeta. See haldab kogu kliendi elutsüklit – alates teenuse osutamisest kuni arvete genereerimise ja maksete kogumiseni – koos natiivsete integratsioonidega Stripe'i, PayPal'i, Pterodactyli, cPaneli, Pleski ja DirectAdminiga. Laravelile ehitatud puhta administraatori juhtpaneeliga Paymenter annab majutusettevõtetele paindlikkuse kohandada oma arvelduskogemuse iga aspekti.
Paymenteri ise majutamine oma VPS-is tähendab tehingu juurdehindluse puudumist, kliendilimiitide puudumist ja täielikku kontrolli platvormi üle. MariaDB ja Redis töötavad kohapeal kiirete ostukogemuste ja tundlike administraatori toimingute jaoks, samas kui MIT litsents võimaldab sul platvormi muuta ja laiendada, et see vastaks sinu täpsele ärimudelile.
Paymenter peamised omadused
Tellimuse haldamine
Halda korduvat arveldust paindlike tsüklite, automaatsete uuendamismeeldetuletuste ja proportsionaalse arveldusega, nii et kliente arveldatakse alati täpselt nende kasutatavate teenuste eest.
Automaatne varustamine
Uued teenusetellimused varustavad automaatselt ressursse Pterodactyli, cPaneli, Pleski või DirectAdmini integratsioonide kaudu, välistades käsitsi seadistamise makse ja kohaletoimetamise vahel.
Mitmed makseväravad
Aktsepteeri makseid Stripe'i, PayPal'i ja Mollie'i kaudu valmiskujul, andes klientidele maksevõimalused, mida nad eelistavad, ilma kohandatud integratsioonitööta.
Kliendi iseteenindusportaal
Kliendid haldavad oma teenuseid, arveid ja konto andmeid bränditud portaali kaudu, vähendades tugipiletite mahtu rutiinsete arveldusküsimuste osas.
Laiendatav pistikprogrammi süsteem
Lisa kohandatud integratsioone, makseväravaid ja varustamismooduleid pistikprogrammi arhitektuuri kaudu, platvormi põhikoodi muutmata.
Miks kasutada Paymenter Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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