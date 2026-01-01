Paymenter on avatud lähtekoodiga arveldusplatvorm, mis on loodud spetsiaalselt majutusettevõtetele ja teenusepakkujatele, kes vajavad professionaalset tellimuste haldamist ilma tehingutasude või patenteeritud litsentsikuludeta. See haldab kogu kliendi elutsüklit – alates teenuse osutamisest kuni arvete genereerimise ja maksete kogumiseni – koos natiivsete integratsioonidega Stripe'i, PayPal'i, Pterodactyli, cPaneli, Pleski ja DirectAdminiga. Laravelile ehitatud puhta administraatori juhtpaneeliga Paymenter annab majutusettevõtetele paindlikkuse kohandada oma arvelduskogemuse iga aspekti.

Paymenteri ise majutamine oma VPS-is tähendab tehingu juurdehindluse puudumist, kliendilimiitide puudumist ja täielikku kontrolli platvormi üle. MariaDB ja Redis töötavad kohapeal kiirete ostukogemuste ja tundlike administraatori toimingute jaoks, samas kui MIT litsents võimaldab sul platvormi muuta ja laiendada, et see vastaks sinu täpsele ärimudelile.