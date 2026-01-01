Paigalda PhotoPrism ühe klõpsuga.
AI-põhine fotohaldusrakendus, mis organiseerib, sildistab ja otsib sinu fotokogu automaatselt, ilma et peaksid seda kolmandate osapoolte pilvedesse üles laadima.
Valige VPS-pakett PhotoPrism jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PhotoPrism
PhotoPrism on privaatsust esikohale seadev fotohaldusplatvorm, mis kasutab tehisintellekti sinu kogu fotokogu automaatseks klassifitseerimiseks, sildistamiseks ja otsimiseks. Näotuvastus, objektide tuvastamine ja asukohapõhine organiseerimine töötavad kohapeal sinu serveris — sinu fotod ei lahku kunagi sinu riistvarast.
PhotoPrismi ise majutamine oma VPS-is annab sulle võimsa alternatiivi Google Photosile ja iCloudile, mis skaleerub miljonite piltideni, toetab RAW-faile ja 4K videot ning hoiab iga mälestuse sinu täieliku kontrolli all ilma kolmanda osapoole tellimuspaketist tulenevate salvestuspiiranguteta.
PhotoPrism peamised omadused
AI-põhine sildistamine
Klassifitseerib fotosid automaatselt teema, stseeni ja objektide järgi, kasutades seadmesisest masinõpet — pilvetöötlust pole vaja.
Näotuvastus
Rühmitab fotosid nendes olevate inimeste järgi, nii et saad koheselt leida iga pildi pereliikmest või sõbrast kogu oma teegist.
Võimas otsing
Leia fotosid loomuliku keele päringutega nagu "rannapäikeseloojang" või filtreeri kuupäeva, kaamera, asukoha ja automaatselt tuvastatud siltide järgi samaaegselt.
RAW- ja videotugi
Käsitleb professionaalsetest kaameratest pärit RAW-faile, iPhone'ide HEIF-faile ja 4K videot automaatse transkodeerimisega brauseris esitamiseks.
Asukoht ja kaardivaade
Kuvab geosildistatud fotosid interaktiivsel kaardil ja rühmitab need automaatselt asukoha järgi geograafiliseks sirvimiseks.
Miks kasutada PhotoPrism Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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