PhotoPrism on privaatsust esikohale seadev fotohaldusplatvorm, mis kasutab tehisintellekti sinu kogu fotokogu automaatseks klassifitseerimiseks, sildistamiseks ja otsimiseks. Näotuvastus, objektide tuvastamine ja asukohapõhine organiseerimine töötavad kohapeal sinu serveris — sinu fotod ei lahku kunagi sinu riistvarast.

PhotoPrismi ise majutamine oma VPS-is annab sulle võimsa alternatiivi Google Photosile ja iCloudile, mis skaleerub miljonite piltideni, toetab RAW-faile ja 4K videot ning hoiab iga mälestuse sinu täieliku kontrolli all ilma kolmanda osapoole tellimuspaketist tulenevate salvestuspiiranguteta.