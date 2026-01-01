Paigaldage Beszel ühe klõpsuga.
Kergekaaluline serverite jälgimise platvorm Docker konteinerite statistikaga, ajalooliste andmetega ja konfigureeritavate hoiatustega sinu infrastruktuuri jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Beszel
Beszel on kerge serveriseire platvorm, mis pakub põhjalikku süsteemi nähtavust — CPU, mälu, ketta, võrgu, temperatuuri, GPU, S.M.A.R.T. ketta tervise ning konteineripõhiseid Docker ja Podman statistikaid — ilma täielike jälgimisvirnade (nagu Prometheus ja Grafana) ressursikuluta. Ehitatud PocketBase'ile Go taustaprogrammiga, see kasutab jaoturi- ja agendiarhitektuuri: jaotur majutab veebiliidest ja salvestab ajaloolisi andmeid, samal ajal kui kerged agendid töötavad igal jälgitaval serveril mõõdikute kogumiseks.
Beszeli ise majutamine annab sulle seirejaoturi, mis on sõltumatu serveritest, mida see jälgib, nii et infrastruktuuri probleemid on nähtavad isegi siis, kui üksikud süsteemid on pinge all. Seadistatavad hoiatused teavitavad sind, kui CPU, mälu, ketta, ribalaiuse või temperatuuri läved on ületatud, ja automaatsed varukoopiad kohalikule kettale või S3-ühilduvasse salvestusruumi kaitsevad sinu ajaloolisi jõudlusandmeid.
Beszel peamised omadused
Docker konteineri mõõdikud
Jälgi CPU, mälu ja võrgukasutust konteinerite kaupa koos hostisüsteemi mõõdikutega, andes sulle ühtse ülevaate nii hostist kui ka selle konteineripõhistest töökoormustest.
Keskus-agendi arhitektuur
Üks keskpunkt koondab andmeid piiramatult kaugarvutites töötavatelt agentidelt, muutes kogu sinu süsteemi jälgimise ühest juhtpaneelist lihtsaks.
Seadistatavad märguanded
Seadista läved mis tahes jälgitava mõõdiku jaoks — protsessori koormus, kettakasutus, temperatuur, ribalaius — ja saa teavitusi enne, kui probleemid kasutajaid mõjutavad.
Ajalooliste andmete säilitamine
Toimivuse ajalugu salvestatakse keskuse andmebaasi, võimaldades pikaajalist trendianalüüsi ja võimsuse planeerimist üle selle, mida ainuüksi reaalajas armatuurlauad näidata suudavad.
GPU ja S.M.A.R.T. jälgimine
Jälgi Nvidia, AMD ja Inteli GPU kasutusastet koos S.M.A.R.T. ketta terviseandmetega, et avastada riistvara halvenemist enne, kui see põhjustab rikkeid.
Miks kasutada Beszel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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