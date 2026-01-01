Beszel on kerge serveriseire platvorm, mis pakub põhjalikku süsteemi nähtavust — CPU, mälu, ketta, võrgu, temperatuuri, GPU, S.M.A.R.T. ketta tervise ning konteineripõhiseid Docker ja Podman statistikaid — ilma täielike jälgimisvirnade (nagu Prometheus ja Grafana) ressursikuluta. Ehitatud PocketBase'ile Go taustaprogrammiga, see kasutab jaoturi- ja agendiarhitektuuri: jaotur majutab veebiliidest ja salvestab ajaloolisi andmeid, samal ajal kui kerged agendid töötavad igal jälgitaval serveril mõõdikute kogumiseks.

Beszeli ise majutamine annab sulle seirejaoturi, mis on sõltumatu serveritest, mida see jälgib, nii et infrastruktuuri probleemid on nähtavad isegi siis, kui üksikud süsteemid on pinge all. Seadistatavad hoiatused teavitavad sind, kui CPU, mälu, ketta, ribalaiuse või temperatuuri läved on ületatud, ja automaatsed varukoopiad kohalikule kettale või S3-ühilduvasse salvestusruumi kaitsevad sinu ajaloolisi jõudlusandmeid.