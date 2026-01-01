HeyForm on kaasaegne avatud lähtekoodiga vormiehitaja, mis loob kaasahaaravaid vestlusliideseid, kus küsimused ilmuvad ükshaaval. See lähenemine tagab oluliselt kõrgemad täitmismäärad võrreldes traditsiooniliste vormiehitajatega, muutes selle ideaalseks küsitluste, ankeetide, viktoriinide ja müügivihjete kogumise vormide jaoks.

Enam kui 40 sisestustüübi, tingimusloogika, kohandatud teemade ja sisseehitatud analüütikaga pakub HeyForm võimsat koodivaba platvormi andmete kogumiseks, hoides samal ajal kõik esitused sinu kontrolli all. See mall sisaldab MongoDB-d vormide salvestamiseks, KeyDB-d vahemällu salvestamiseks ja Traefik HTTPS-marsruutimist turvaliseks vormidele juurdepääsuks.