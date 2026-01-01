Deploy HeyForm in one click installation.
Avatud lähtekoodiga vestlusvormide koostaja küsitluste, viktoriinide ja arvamusküsitluste jaoks.
Valige VPS-pakett HeyForm jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HeyForm
HeyForm on kaasaegne avatud lähtekoodiga vormiehitaja, mis loob kaasahaaravaid vestlusliideseid, kus küsimused ilmuvad ükshaaval. See lähenemine tagab oluliselt kõrgemad täitmismäärad võrreldes traditsiooniliste vormiehitajatega, muutes selle ideaalseks küsitluste, ankeetide, viktoriinide ja müügivihjete kogumise vormide jaoks.
Enam kui 40 sisestustüübi, tingimusloogika, kohandatud teemade ja sisseehitatud analüütikaga pakub HeyForm võimsat koodivaba platvormi andmete kogumiseks, hoides samal ajal kõik esitused sinu kontrolli all. See mall sisaldab MongoDB-d vormide salvestamiseks, KeyDB-d vahemällu salvestamiseks ja Traefik HTTPS-marsruutimist turvaliseks vormidele juurdepääsuks.
HeyForm peamised omadused
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Loo dünaamilised küsimuste teed, mis kohanduvad varasemate vastuste põhjal isikupärastatud ja asjakohase andmete kogumise jaoks.
Lohista ja paiguta koostaja
Kujunda vorme visuaalselt enam kui 40 sisestusvälja tüübiga, sealhulgas hinnangud, failide üleslaadimised, allkirjad ja kuupäevavalijad.
Sisseehitatud analüütika
Jälgi vastuste mustreid ja täitmise mõõdikuid integreeritud analüütika armatuurlauaga andmepõhiseks vormi optimeerimiseks.
Kohandatud bränding
Rakenda kohandatud teemasid, värve ja brändingut, et see vastaks sinu organisatsiooni identiteedile kõikides vormides ja küsitlustes.
Miks kasutada HeyForm Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.