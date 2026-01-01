Novu on avatud lähtekoodiga teavituste infrastruktuuri platvorm, mis annab toote- ja insenerimeeskondadele ühtse API teavituste saatmiseks igasse kanalisse — e-posti, SMS-i, tõuketeavituste, rakendusesiseste ja vestluse kaudu. Selle asemel, et integreerida iga kanali jaoks eraldi pakkujaid, suunab Novu kõik teavitused läbi ühe süsteemi visuaalse töövoo koostaja, kasutajapõhiste kanaliseadete ja ebaõnnestunud saatmiste silumise logiga.

Novu isemajutamine hoiab teavituste sisu, tellijate andmed ja pakkuja mandaadid täielikult sinu enda infrastruktuuris. Puuduvad teavitusepõhised tasud, andmed ei lahku sinu serveritest ja täielik kontroll päringupiirangute ja kordussaatmise poliitikate üle — muutes selle õigeks valikuks privaatsustundlikele rakendustele ja meeskondadele, kes vajavad prognoositavaid teavituskulusid suures mahus.