Juurutage Novu ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga teavituste infrastruktuur e-posti, SMS-i, tõuketeavituste ja rakendusesiseste teavituste saatmiseks ühe ühtse API kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Novu
Novu on avatud lähtekoodiga teavituste infrastruktuuri platvorm, mis annab toote- ja insenerimeeskondadele ühtse API teavituste saatmiseks igasse kanalisse — e-posti, SMS-i, tõuketeavituste, rakendusesiseste ja vestluse kaudu. Selle asemel, et integreerida iga kanali jaoks eraldi pakkujaid, suunab Novu kõik teavitused läbi ühe süsteemi visuaalse töövoo koostaja, kasutajapõhiste kanaliseadete ja ebaõnnestunud saatmiste silumise logiga.
Novu isemajutamine hoiab teavituste sisu, tellijate andmed ja pakkuja mandaadid täielikult sinu enda infrastruktuuris. Puuduvad teavitusepõhised tasud, andmed ei lahku sinu serveritest ja täielik kontroll päringupiirangute ja kordussaatmise poliitikate üle — muutes selle õigeks valikuks privaatsustundlikele rakendustele ja meeskondadele, kes vajavad prognoositavaid teavituskulusid suures mahus.
Novu peamised omadused
Mitmekanaliline kohaletoimetamine
Saada e-posti, SMS-i, tõuketeavitusi, rakendusesiseseid ja vestlusteavitusi ühe API kaudu, integreerimata iga teenusepakkujat eraldi.
Visuaalne töövoo koostaja
Loo mitmeastmelisi teavituste jadasid hargneva loogika ja viivitustega, kasutades lohista ja paiguta redigeerijat — koodi pole vaja.
50+ pakkuja integratsioonid
Ühendu SendGridi, Twilio, FCM-i, Slacki ja enam kui 50 muu teenusepakkujaga, kasutades eelnevalt loodud integratsioone, mida hallatakse täielikult juhtpaneeli kaudu.
Tellija eelistused
Lase kasutajatel kontrollida, milliseid teavituste kanaleid nad teemade kaupa saavad, vähendades loobumisi ja parandades pikaajalist kaasatust.
Tarne jälgitavus
Kontrolli iga teavituse olekut reaalajas edastuslogis koos korduskatsete arvudega, teenusepakkuja vastustega ja vea üksikasjadega.
Miks kasutada Novu Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.