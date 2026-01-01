Paigalda Peppermint ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga piletihaldus- ja abilahendussüsteem klientide taotluste, sisemiste IT-probleemide ja meeskonnatöö protsesside haldamiseks.
Valige VPS-pakett Peppermint jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Peppermint
Peppermint on avatud lähtekoodiga piletihaldus- ja kasutajatoe lahendus, mis on loodud kergekaalulise alternatiivina Zendeskile ja Jirale. See annab tugimeeskondadele, IT-osakondadele ja väikeettevõtetele selge järjekorra kliendipäringute logimiseks, sisemiste probleemide jälgimiseks ja lahenduste kallal koostöö tegemiseks ilma agendipõhiste litsentsitasudeta või tundlike vestlusandmete saatmiseta kolmanda osapoole SaaS-i müüjale.
Pepperminti ise majutamine oma VPS-is hoiab iga pileti, kliendiandmed ja sisemise märkuse sinu kontrolli all. Komplekti kuuluv PostgreSQL-i taustaprogramm tagab piletiajaloo vastupidava salvestamise, samal ajal kui isiklik märgistuskeele märkmik koos ülesannete nimekirjadega annab igale agendile privaatse ruumi oma töö korraldamiseks jagatud järjekorra kõrval.
Peppermint peamised omadused
Markdown piletiredaktor
Koosta piletid ja vastused rikkalikus Markdowni redaktoris failimanustega, et vestlused säilitaksid vormingu, koodiplokid ja ekraanipildid.
Isiklikud märkmikud
Iga agent saab privaatse Markdown-põhise märkmiku koos ülesannete nimekirjadega individuaalse töö jälgimiseks jagatud piletijärjekorra kõrval.
Kliendi ajaloo logi
Iga suhtlus kliendiga salvestatakse tema profiili juurde, andes agentidele täieliku konteksti varasemate päringute kohta enne uuele vastamist.
Rollipõhine juurdepääs
Detailsemad rolliõigused võimaldavad administraatoritel kontrollida, millised agendid saavad vaadata, kommenteerida või lahendada kindlaid piletikategooriaid.
REST API integratsioon
Dokumenteeritud REST API võimaldab sul pileteid monitooringutööriistadest edastada, andmeid CRM-idega sünkroonida või luua kohandatud armatuurlaudu Pepperminti peale.
Kohanduv liides
Kasutajaliides on disainitud ekraanidele mobiilist kuni 4K-ni, et agendid saaksid pileteid mis tahes seadmest sorteerida, kaotamata kasutatavust.
Miks kasutada Peppermint Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.