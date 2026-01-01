Peppermint on avatud lähtekoodiga piletihaldus- ja kasutajatoe lahendus, mis on loodud kergekaalulise alternatiivina Zendeskile ja Jirale. See annab tugimeeskondadele, IT-osakondadele ja väikeettevõtetele selge järjekorra kliendipäringute logimiseks, sisemiste probleemide jälgimiseks ja lahenduste kallal koostöö tegemiseks ilma agendipõhiste litsentsitasudeta või tundlike vestlusandmete saatmiseta kolmanda osapoole SaaS-i müüjale.

Pepperminti ise majutamine oma VPS-is hoiab iga pileti, kliendiandmed ja sisemise märkuse sinu kontrolli all. Komplekti kuuluv PostgreSQL-i taustaprogramm tagab piletiajaloo vastupidava salvestamise, samal ajal kui isiklik märgistuskeele märkmik koos ülesannete nimekirjadega annab igale agendile privaatse ruumi oma töö korraldamiseks jagatud järjekorra kõrval.