Watcharr on avatud lähtekoodiga vaadatud nimekirjade jälgija, mis koondab filme, telesarju, animet ja videomänge ühte isemajutatud teeki. Ehitatud Go ja SvelteKitiga, tõmbab see metaandmeid TMDB-st, IGDB-st, AniListist ja Jikanist, nii et iga kirje saabub koos plakatite, näitlejate ja episoodide detailidega ilma käsitsi sisestamiseta.

Isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu vaatamisajaloo, hinnangud ja sõprade tegevuse eemal kolmandate osapoolte teenustest nagu Trakt või MyAnimeList. Komplekti kuuluv kasutaja autentimine, Jellyfini ja Plexi sünkroonimine ning kerge SQLite salvestusruum muudavad selle sobivaks nii üksikutele jälgijatele, leibkondadele kui ka väikestele kogukondadele.