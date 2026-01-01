Juuruta Watcharr ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud jälgimisnimekiri filmidele, telesarjadele, animele ja mängudele moodsa kasutajaliidese ja sisseehitatud kasutajakontodega.
Valige VPS-pakett Watcharr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Watcharr
Watcharr on avatud lähtekoodiga vaadatud nimekirjade jälgija, mis koondab filme, telesarju, animet ja videomänge ühte isemajutatud teeki. Ehitatud Go ja SvelteKitiga, tõmbab see metaandmeid TMDB-st, IGDB-st, AniListist ja Jikanist, nii et iga kirje saabub koos plakatite, näitlejate ja episoodide detailidega ilma käsitsi sisestamiseta.
Isemajutamine oma VPS-is hoiab sinu vaatamisajaloo, hinnangud ja sõprade tegevuse eemal kolmandate osapoolte teenustest nagu Trakt või MyAnimeList. Komplekti kuuluv kasutaja autentimine, Jellyfini ja Plexi sünkroonimine ning kerge SQLite salvestusruum muudavad selle sobivaks nii üksikutele jälgijatele, leibkondadele kui ka väikestele kogukondadele.
Watcharr peamised omadused
Ühtne jälgimine
Jälgi filme, telesarju, animet ja mänge ühes raamatukogus kõrvuti, selle asemel et žongleerida iga meediumi jaoks eraldi rakendustega.
Olek ja hinnangud
Märgi kirjed kui planeeritud, jälgitav, lõpetatud, ootel või katkestatud ning lisa igale teosele isiklikud 10-punkti hinnangud ja mõtted.
Rikkalikud metaandmeallikad
Tõmbab plakateid, näitlejaid, episoodide loendeid ja väljalaskekuupäevi TMDB-st, IGDB-st, AniListist ja Jikanist, et sinu kogu püsiks täpne ilma käsitsi muudatusteta.
Sisseehitatud autentimine
Kohalikud kasutajakontod koos valikulise Jellyfini, Plexi ja OIDC sisselogimisega võimaldavad leibkondadel ja väikestel kogukondadel turvaliselt ühte eksemplari jagada.
Aktiivsusvoog ja sõbrad
Jälgi teisi kasutajaid oma instantsil, sirvi nende avalikke loendeid ja vaata reaalajas voogu olekumuutustest ja uutest hinnangutest.
Kergekaaluline Go binaarfail
Üks manustatud SQLite'iga konteiner kasutab minimaalselt protsessorit ja mälu, seega töötab see mugavalt ka kõige väiksematel VPS-pakettidel.
Miks kasutada Watcharr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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