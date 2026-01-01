PatchMon on avatud lähtekoodiga Linuxi paigahaldus- ja seadmepargi jälgimise platvorm, mis annab süsteemiadministraatoritele ühtse armatuurlaua kõigi hallatavate Linuxi hostide paigalduste jälgimiseks, heakskiitmiseks ja juurutamiseks. See pakub reaalajas pakettide seisundi nähtavust, orkestreeritud paigaldamist heakskiidu töövoogudega, OpenSCAP ja CIS vastavuse skaneerimist, Docker Benchi turvaauditit ja brauserisisest SSH terminali, mis töötab Apache Guacamole'i toel — seda kõike ilma, et haldusmasinas oleks vaja SSH klienti.

Erinevalt kommertslikest paigahalduslahendustest, mis küsivad sõlmepõhiseid tasusid, on PatchMon tasuta ise majutamiseks ja ühendub hallatavate hostidega kerge agendi kaudu. Kogu paigalduste ajalugu, vastavusaruanded ja hostide inventuur jäävad teie enda infrastruktuuri, ilma et andmeid saadetaks välistele teenustele.