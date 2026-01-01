PatchMoni juurutamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud Linuxi paigahaldus- ja seadmepargi jälgimise platvorm brauserisisese SSH terminali ja vastavuskontrolliga.
Valige VPS-pakett PatchMon jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PatchMon
PatchMon on avatud lähtekoodiga Linuxi paigahaldus- ja seadmepargi jälgimise platvorm, mis annab süsteemiadministraatoritele ühtse armatuurlaua kõigi hallatavate Linuxi hostide paigalduste jälgimiseks, heakskiitmiseks ja juurutamiseks. See pakub reaalajas pakettide seisundi nähtavust, orkestreeritud paigaldamist heakskiidu töövoogudega, OpenSCAP ja CIS vastavuse skaneerimist, Docker Benchi turvaauditit ja brauserisisest SSH terminali, mis töötab Apache Guacamole'i toel — seda kõike ilma, et haldusmasinas oleks vaja SSH klienti.
Erinevalt kommertslikest paigahalduslahendustest, mis küsivad sõlmepõhiseid tasusid, on PatchMon tasuta ise majutamiseks ja ühendub hallatavate hostidega kerge agendi kaudu. Kogu paigalduste ajalugu, vastavusaruanded ja hostide inventuur jäävad teie enda infrastruktuuri, ilma et andmeid saadetaks välistele teenustele.
PatchMon peamised omadused
Paikade orkestreerimine üle kogu seadmepargi
Vaata üle ootel olevad uuendused kogu oma Linuxi süsteemides, kinnita paigapaketid ja juuruta need ajastamise ja tagasipööramise kontrollidega ühelt juhtpaneelilt.
Brauseripõhine SSH terminal
Juurdepääs igale hallatavale hostile otse brauserist Apache Guacamole'i toega terminali kaudu — SSH-kliendi installimist ega pordi edasisuunamist pole vaja.
Vastavuse skaneerimine
Käivita OpenSCAP-i, CIS-i võrdlusaluse ja Docker Benchi turvaskaneeringud hallatavatel hostidel ning jälgi vastavuse olukorda aja jooksul ilma eraldi tööriistadeta.
Reaalajas paketi tervis
Vaata, millised paketid on aegunud, haavatavad või puuduvad kõigil hallatavatel hostidel reaalajas, koos tõsiduse indikaatorite ja CVE linkidega.
Paiga heakskiidu töövoogud
Nõua selgesõnalist heakskiitu enne, kui paigad tootmishostidesse juurutatakse, koos auditeerimisjälgedega, mis logivad, kes, mida ja millal heaks kiitis.
Miks kasutada PatchMon Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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