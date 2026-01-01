Juuruta Apprise API ühe klõpsuga paigaldus.
Ühtne REST-teavituste lüüs, mis saadab teavitusi enam kui 120 teenusele, sealhulgas Slacki, Discordi, e-posti ja mobiilseid tõuketeavitusi.
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Millega saab ehitada Apprise API
Apprise API on kerge REST mikroteenus, mis ühendab Apprise'i teavitusteegi, pakkudes igale rakendusele ühtset lõpp-punkti, et jõuda samaaegselt üle 120 teavitusplatvormini. Selle asemel, et hallata eraldi integratsioone Slacki, Discordi, PagerDuty, e-posti ja mobiilsete tõuketeavituste jaoks igas teenuses, mida käitate, konfigureerite sihtkohad Apprise API-s üks kord ja suunate teavitused neile kõigile ühe HTTP-kõne kaudu.
Apprise API isemajutamine hoiab teavituste suunamise loogika ja kõik tundlikud webhooki tokenid teie enda infrastruktuuris, selle asemel, et need läbiksid kolmanda osapoole koondaja. Olekut säilitav konfiguratsioonirežiim säilitab teie teavituste lõpp-punktid ja mallid üle taaskäivituste, samal ajal kui sisseehitatud veebiliides võimaldab teil sihtkohti testida ja hallata ilma koodi kirjutamata.
Apprise API peamised omadused
120+ Teavitusteenused
Jõua Slacki, Discordi, Microsoft Teamsi, PagerDuty, Pushoveri, e-posti ja kümnete teisteni ühe ühtse API kaudu, välistades vajaduse hoida eraldi integratsioone teenuse kohta.
Olekuga konfiguratsioon
Salvesta teavituste lõpp-punktid ja mallid püsivalt, et saaksid neile sildi järgi viidata mitme rakenduse vahel, kordamata ühenduse üksikasju igas päringus.
Sildistamine ja marsruutimine
Korralda teavituste sihtkohad nimetatud rühmadesse ja saada sihipäraseid hoiatusi õigele sihtrühmale — valves olevatele inseneridele, konkreetsele meeskonnakanalile või kõigile kanalitele korraga — ühe sildiparameetriga.
Sisseehitatud veebiliides
Seadista, testi ja halda teavituste lõpp-punkte brauseripõhise kasutajaliidese kaudu, et mittearendajad saaksid seadistada uusi sihtkohti REST API-t otse puudutamata.
Manuste tugi
Saada faile, pilte ja logikillukesi koos teavitussõnumitega, muutes hoiatused tegutsemist võimaldavamaks, lisades tõendid, mis on vajalikud koheseks diagnoosimiseks ja reageerimiseks.
Miks kasutada Apprise API Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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