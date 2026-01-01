Kuni 69% allahindlust Apprise API tootele

Juuruta Apprise API ühe klõpsuga paigaldus.

Ühtne REST-teavituste lüüs, mis saadab teavitusi enam kui 120 teenusele, sealhulgas Slacki, Discordi, e-posti ja mobiilseid tõuketeavitusi.

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Juuruta Apprise API ühe klõpsuga paigaldus.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
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Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
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21,99  €
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Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
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8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
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35,99  €
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Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
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16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
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KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 131,76 € (tavahind 431,76 €). Hind uuendamisel 11,99 €/kuus.
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 191,76 € (tavahind 527,76 €). Hind uuendamisel 14,99 €/kuus.
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 263,76 € (tavahind 863,76 €). Hind uuendamisel 27,99 €/kuus.
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kuus
Vali pakett
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Apprise API

Apprise API on kerge REST mikroteenus, mis ühendab Apprise'i teavitusteegi, pakkudes igale rakendusele ühtset lõpp-punkti, et jõuda samaaegselt üle 120 teavitusplatvormini. Selle asemel, et hallata eraldi integratsioone Slacki, Discordi, PagerDuty, e-posti ja mobiilsete tõuketeavituste jaoks igas teenuses, mida käitate, konfigureerite sihtkohad Apprise API-s üks kord ja suunate teavitused neile kõigile ühe HTTP-kõne kaudu.

Apprise API isemajutamine hoiab teavituste suunamise loogika ja kõik tundlikud webhooki tokenid teie enda infrastruktuuris, selle asemel, et need läbiksid kolmanda osapoole koondaja. Olekut säilitav konfiguratsioonirežiim säilitab teie teavituste lõpp-punktid ja mallid üle taaskäivituste, samal ajal kui sisseehitatud veebiliides võimaldab teil sihtkohti testida ja hallata ilma koodi kirjutamata.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Apprise API peamised omadused

120+ Teavitusteenused

Jõua Slacki, Discordi, Microsoft Teamsi, PagerDuty, Pushoveri, e-posti ja kümnete teisteni ühe ühtse API kaudu, välistades vajaduse hoida eraldi integratsioone teenuse kohta.

Olekuga konfiguratsioon

Salvesta teavituste lõpp-punktid ja mallid püsivalt, et saaksid neile sildi järgi viidata mitme rakenduse vahel, kordamata ühenduse üksikasju igas päringus.

Sildistamine ja marsruutimine

Korralda teavituste sihtkohad nimetatud rühmadesse ja saada sihipäraseid hoiatusi õigele sihtrühmale — valves olevatele inseneridele, konkreetsele meeskonnakanalile või kõigile kanalitele korraga — ühe sildiparameetriga.

Sisseehitatud veebiliides

Seadista, testi ja halda teavituste lõpp-punkte brauseripõhise kasutajaliidese kaudu, et mittearendajad saaksid seadistada uusi sihtkohti REST API-t otse puudutamata.

Manuste tugi

Saada faile, pilte ja logikillukesi koos teavitussõnumitega, muutes hoiatused tegutsemist võimaldavamaks, lisades tõendid, mis on vajalikud koheseks diagnoosimiseks ja reageerimiseks.

Miks kasutada Apprise API Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

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30-päevane raha tagasi garantii

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