Apprise API on kerge REST mikroteenus, mis ühendab Apprise'i teavitusteegi, pakkudes igale rakendusele ühtset lõpp-punkti, et jõuda samaaegselt üle 120 teavitusplatvormini. Selle asemel, et hallata eraldi integratsioone Slacki, Discordi, PagerDuty, e-posti ja mobiilsete tõuketeavituste jaoks igas teenuses, mida käitate, konfigureerite sihtkohad Apprise API-s üks kord ja suunate teavitused neile kõigile ühe HTTP-kõne kaudu.

Apprise API isemajutamine hoiab teavituste suunamise loogika ja kõik tundlikud webhooki tokenid teie enda infrastruktuuris, selle asemel, et need läbiksid kolmanda osapoole koondaja. Olekut säilitav konfiguratsioonirežiim säilitab teie teavituste lõpp-punktid ja mallid üle taaskäivituste, samal ajal kui sisseehitatud veebiliides võimaldab teil sihtkohti testida ja hallata ilma koodi kirjutamata.