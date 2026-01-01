Juuruta Ghostfolio ühe klõpsuga.
Privaatsusele keskendunud avatud lähtekoodiga varahalduse juhtpaneel investeeringute jälgimiseks aktsiate, ETF-ide ja krüpto vahel.
Valige VPS-pakett Ghostfolio jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ghostfolio
Ghostfolio on avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse juhtpaneel, mis koondab sinu investeerimisportfelli mitmest varaklassist — aktsiad, ETF-id, krüptovaluutad ja palju muud — ühtsesse vaatesse. See pakub üksikasjalikku jõudlusanalüüsi, ajaga kaalutud tootlusi ja reaalajas turuandmeid, ilma sinu finantsandmeid kolmandate osapoolte teenustele saatmata.
Ghostfolio iseseisev majutamine sinu VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse tundliku finantsteabe üle. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i püsivaks andmete salvestamiseks ja Redis-i vahemällu salvestamiseks, tagades kiire portfelli arvutamise ja usaldusväärse jõudluse sinu tehinguajaloo kasvades.
Ghostfolio peamised omadused
Mitme vara jälgimine
Jälgi aktsiaid, ETF-e, krüptovaluutasid, võlakirju ja alternatiivseid varasid ühes ühtses portfelli armatuurlauas.
Jõudluse analüütika
Üksikasjalikud ajaga kaalutud tootlused, sisemine tootlusmäär ja aastastatud tulemuslikkuse mõõdikud aitavad sul oma investeerimisotsuseid hinnata.
Privaatsuskeskne disain
Kõik finantsandmed püsivad sinu enda serveris — sinu portfellile või tehinguajaloole puudub kolmandate osapoolte pilvepõhine ligipääs.
Dividendi jälgimine
Jälgi dividendi tulu ja jaotusi kõigi osaluste lõikes koos tuluaruandluse ja tootluse arvutustega.
CSV import
Impordi tehinguid CSV-failidest ja erinevatelt maakleriplatvormidelt, et kiiresti lisada oma olemasolev portfelli ajalugu.
Miks kasutada Ghostfolio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.