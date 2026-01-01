Juuruta Nuclio ühe klõpsuga paigaldus.
Suure jõudlusega avatud lähtekoodiga serverita platvorm reaalajas sündmuste ja andmete töötlemiseks automaatse skaleerimise ja GPU toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Nuclio
Nuclio on suure jõudlusega avatud lähtekoodiga serverita platvorm reaalajas sündmuste ja andmete töötlemiseks. See käitab teie koodi funktsioonidena, mis reageerivad paljudele käivitajatele – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS ja ajastatud cron-tööd – ning skaleerib iga funktsiooni automaatselt üles ja alla vastavalt nõudlusele. Funktsioonid töötavad spetsiaalsetes konteinerites, mis on ehitatud ja juurutatud otse brauseri juhtpaneelilt.
Erinevalt üldistest automatiseerimistööriistadest on Nuclio projekteeritud kiirusele, töödeldes sadu tuhandeid sündmusi sekundis protsessi kohta, valikulise GPU kiirendusega masinõppe järelduste tegemiseks. Nuclio ise majutamine oma VPS-is hoiab teie andmetorud, mudelid ja sündmuste allikad teie täieliku kontrolli all, ilma kutsumispõhiste pilvetasudeta ja ilma tarnija lukustuseta.
Nuclio peamised omadused
Reaalajas sündmuste käivitajad
Käivita funktsioone HTTP-st, Kafkast, Kinesisest, RabbitMQ-st, MQTT-st, NATS-ist ja cron-ajakavadest, ilma ühenduskoodi kirjutamata.
Automaatne skaleerimine
Iga funktsioon skaleerub koormuse all üles ja tühikäigul alla, hoides ressursikasutuse sinu töökoormuste lõikes tõhusana.
Mitmekeelsed käituskeskkonnad
Kirjuta funktsioone Go, Pythoni, Java, .NETi, Node.js-i või Shelli jaoks, kasutades käituskeskkonda, mis sobib igale tööle kõige paremini.
GPU-kiirendusega järeldamine
Lisa GPU-d funktsioonidele kiireks masinõppe järeldamiseks ja andmemahukate reaalajas töötlemise torujuhtmete jaoks.
Brauseripõhine juhtpaneel
Ehita, juuruta, käivita ja jälgi funktsioone puhtast veebiliidesest, brauserist lahkumata.
Miks kasutada Nuclio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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