Nuclio on suure jõudlusega avatud lähtekoodiga serverita platvorm reaalajas sündmuste ja andmete töötlemiseks. See käitab teie koodi funktsioonidena, mis reageerivad paljudele käivitajatele – HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS ja ajastatud cron-tööd – ning skaleerib iga funktsiooni automaatselt üles ja alla vastavalt nõudlusele. Funktsioonid töötavad spetsiaalsetes konteinerites, mis on ehitatud ja juurutatud otse brauseri juhtpaneelilt.

Erinevalt üldistest automatiseerimistööriistadest on Nuclio projekteeritud kiirusele, töödeldes sadu tuhandeid sündmusi sekundis protsessi kohta, valikulise GPU kiirendusega masinõppe järelduste tegemiseks. Nuclio ise majutamine oma VPS-is hoiab teie andmetorud, mudelid ja sündmuste allikad teie täieliku kontrolli all, ilma kutsumispõhiste pilvetasudeta ja ilma tarnija lukustuseta.