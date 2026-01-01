Paigalda ownCloud ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga failide sünkroonimise ja jagamise platvorm, mis annab sulle privaatse pilve sinu dokumentidele, fotodele ja andmetele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ownCloud
ownCloud on ise majutatud failide sünkroonimise ja jagamise platvorm, mis pakub pilvesalvestuse mugavust — juurdepääs kõikjalt, sünkroonimine seadmete vahel, jagamine meeskonnakaaslastega — täielikult teie enda infrastruktuuris. Erinevalt Google Drive'ist või Dropboxist salvestab ownCloud teie failid teie enda serverisse, hoides tundlikud dokumendid ja andmed teie otsese kontrolli all.
Kasutavad ettevõtted, ülikoolid ja privaatsust hindavad isikud kogu maailmas, ownCloud toetab failide versioonihaldust, detailseid jagamisõigusi ja sünkroonimiskliendid Windowsi, macOS-i, Linuxi, iOS-i ja Androidi jaoks. See juurutus sisaldab MariaDB-d usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja Redisit jõudluse vahemällu salvestamiseks.
ownCloud peamised omadused
Seadmetevaheline sünkroonimine
Töölauakliendid Windowsi, macOS-i ja Linuxi jaoks ning iOS-i ja Androidi rakendused hoiavad failid automaatselt sünkroniseerituna kõigis sinu seadmetes.
Täpsem failijagamine
Jaga faile ja kaustu sisemiste kasutajate või väliste külalistega, kontrollides vaatamise, muutmise, edasijagamise õigusi ja lingi aegumiskuupäevi.
Failide versioonihaldus
Iga faili muutmine loob uue versiooni, mida saad sirvida ja taastada, kaitstes juhuslike ülekirjutamiste ja andmekao eest.
WebDAV juurdepääs
Paigalda ownCloud võrgukettana mis tahes operatsioonisüsteemis, kasutades sisseehitatud WebDAV-serverit, ilma spetsiaalset sünkroonimiskliendi paigaldamata.
Rakenduste turg
Laienda funktsionaalsust rakendustega kontoridokumentide redigeerimiseks, viirusetõrje skaneerimiseks, LDAP-autentimiseks ja kahefaktoriliseks sisselogimiseks ownCloudi turuplatsilt.
Miks kasutada ownCloud Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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