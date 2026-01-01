ownCloud on ise majutatud failide sünkroonimise ja jagamise platvorm, mis pakub pilvesalvestuse mugavust — juurdepääs kõikjalt, sünkroonimine seadmete vahel, jagamine meeskonnakaaslastega — täielikult teie enda infrastruktuuris. Erinevalt Google Drive'ist või Dropboxist salvestab ownCloud teie failid teie enda serverisse, hoides tundlikud dokumendid ja andmed teie otsese kontrolli all.

Kasutavad ettevõtted, ülikoolid ja privaatsust hindavad isikud kogu maailmas, ownCloud toetab failide versioonihaldust, detailseid jagamisõigusi ja sünkroonimiskliendid Windowsi, macOS-i, Linuxi, iOS-i ja Androidi jaoks. See juurutus sisaldab MariaDB-d usaldusväärseks andmete salvestamiseks ja Redisit jõudluse vahemällu salvestamiseks.