ezBookKeeping on kerge avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse rakendus, mis on loodud kiireks ja sujuvaks igapäevaste kulude jälgimiseks. Ehitatud ühe konteinerina SQLite salvestusruumiga, töötab see mugavalt minimaalsel riistvaral — alates Raspberry Pi-st kuni väikese VPS-ini — ilma et oleks vaja andmebaasiserverit.

Erinevalt raskematest kahekordse kirjendamise raamatupidamistööriistadest keskendub ezBookKeeping sellele, mida enamik inimesi tegelikult vajab: puhtale mobiilipõhisele liidesele tehingute kiireks logimiseks, kulutuste visualiseerimiseks kategooriate kaupa ja isiklike eelarvete haldamiseks. Isemajutus hoiab sinu tehingute ajaloo täiesti privaatsena, ilma et ükski kolmanda osapoole finantsrakendus sinu kulutuste andmeid näeks.