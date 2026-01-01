Paigalda ezBookKeeping ühe klõpsuga.
Kergekaaluline isemajutatav isikliku rahanduse jälgija mobiilipõhise UI, graafikute ja kviitungite skaneerimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ezBookKeeping
ezBookKeeping on kerge avatud lähtekoodiga isikliku rahanduse rakendus, mis on loodud kiireks ja sujuvaks igapäevaste kulude jälgimiseks. Ehitatud ühe konteinerina SQLite salvestusruumiga, töötab see mugavalt minimaalsel riistvaral — alates Raspberry Pi-st kuni väikese VPS-ini — ilma et oleks vaja andmebaasiserverit.
Erinevalt raskematest kahekordse kirjendamise raamatupidamistööriistadest keskendub ezBookKeeping sellele, mida enamik inimesi tegelikult vajab: puhtale mobiilipõhisele liidesele tehingute kiireks logimiseks, kulutuste visualiseerimiseks kategooriate kaupa ja isiklike eelarvete haldamiseks. Isemajutus hoiab sinu tehingute ajaloo täiesti privaatsena, ilma et ükski kolmanda osapoole finantsrakendus sinu kulutuste andmeid näeks.
ezBookKeeping peamised omadused
Mobiil-esimene PWA
Installi ezBookKeeping progressiivse veebirakendusena mis tahes telefoni, et kulusid logida nagu tavarakenduses, ilma rakenduste poest allalaadimata.
Kviitungi OCR-skannimine
Skanni paberkviitungeid, et automaatselt eraldada tehingusummad ja kaupmehed, vähendades käsitsi andmesisestust.
Mitme valuuta tugi
Jälgi kulusid mitmes valuutas automaatse valuutakursi konverteerimisega reisimise ja rahvusvaheliste kulutuste jaoks.
Graafikud ja statistika
Visualiseeri kulutuste trende kategooria, konto ja ajavahemiku lõikes sisseehitatud graafikute ja kokkuvõtva statistikaga.
CSV ja Alipay import
Impordi tehinguajalugu CSV-failidest ja peamistelt makseplatvormidelt, sealhulgas Alipay ja WeChat Pay.
Miks kasutada ezBookKeeping Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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