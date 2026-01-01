Shelfmark on isemajutusega veebirakendus, mis otsib raamatuid ja audioraamatuid mitmest allikast samaaegselt — sealhulgas veebikataloogidest, torrentiindekseerijatest, Usenetist ja IRC-kanalitest — ning edastab tulemused sinu kohalikule raamatukoguhaldurile. See toetab mitme kasutaja juurdepääsu sisseehitatud päringusüsteemiga, nii et leibkonnaliikmed saavad sirvida ja esitada allalaadimispäringuid, ilma et oleks vaja eraldi kontosid igas integratsioonis.

Shelfmark integreerub Calibre'iga, Calibre-Webiga, Grimmoryga ja Audiobookshelf'iga, et lisada allalaaditud pealkirjad otse sinu olemasolevasse raamatukokku. Kogu konfiguratsioon ja ajalugu salvestatakse ühte SQLite andmebaasi konfiguratsioonikataloogi sees — välist andmebaasiteenust pole vaja.