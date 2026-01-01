Shelfmarki juurutamine ühe kliki paigaldusega.
Ise majutatud raamatute ja audioraamatute otsinguplatvorm, mis leiab ja laadib alla pealkirju mitmest allikast sinu teeki.
Valige VPS-pakett Shelfmark jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Shelfmark
Shelfmark on isemajutusega veebirakendus, mis otsib raamatuid ja audioraamatuid mitmest allikast samaaegselt — sealhulgas veebikataloogidest, torrentiindekseerijatest, Usenetist ja IRC-kanalitest — ning edastab tulemused sinu kohalikule raamatukoguhaldurile. See toetab mitme kasutaja juurdepääsu sisseehitatud päringusüsteemiga, nii et leibkonnaliikmed saavad sirvida ja esitada allalaadimispäringuid, ilma et oleks vaja eraldi kontosid igas integratsioonis.
Shelfmark integreerub Calibre'iga, Calibre-Webiga, Grimmoryga ja Audiobookshelf'iga, et lisada allalaaditud pealkirjad otse sinu olemasolevasse raamatukokku. Kogu konfiguratsioon ja ajalugu salvestatakse ühte SQLite andmebaasi konfiguratsioonikataloogi sees — välist andmebaasiteenust pole vaja.
Shelfmark peamised omadused
Mitmeallikaline raamatuotsing
Otsi veebikatalooge, torrenti indekseerijaid, Usenet'i ja IRC kanaleid samaaegselt ning võrdle tulemusi ühest liidesest.
Teegi halduri integratsioon
Ühendu Calibre'iga, Calibre-Web'iga, Grimmory'ga või Audiobookshelf'iga, et suunata allalaaditud raamatud otse oma olemasolevasse teeki.
Mitme kasutaja päringusüsteem
Leibkonnaliikmed saavad sirvida otsingutulemusi ja esitada allalaadimissoove oma kontode kaudu ilma otsese juurdepääsuta allalaadimise klientidele.
Paindlik autentimine
Vali autentimiseta, sisseehitatud kasutajakontode, pöördproksi päiste või OIDC vahel, et see vastaks sinu võrgu turvanõuetele.
Eraldiseisev juurutamine
SQLite salvestab kogu konfiguratsiooni ja ajaloo konfiguratsioonimahus — Shelfmarki käitamiseks pole vaja välist andmebaasiteenust.
Miks kasutada Shelfmark Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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