GlitchTip on avatud lähtekoodiga veajälgimise ja jõudluse jälgimise platvorm, mis on Sentryle otsene asendus. Iga ametlik Sentry SDK — JavaScripti, Pythoni, PHP, Ruby, Go, Java, .NET-i, mobiili ja muu jaoks — töötab muutmata kujul, lihtsalt suunates selle oma GlitchTipi DSN-ile. Platvorm jäädvustab käsitlemata erandid, breadcrumb konteksti, lähtekoodikaardid ja väljalasete jälgimise sama töövoo ja kasutajaliidese mustritega, mida arendajad juba Sentryst teavad.

GlitchTipi ise majutamine oma VPS-is annab sulle kogu veajälgimise töövoo, mida sa saaksid Sentry SaaS-ist — kuid murdosa ressursikasutusega ja ilma sündmusepõhise kvoodita. Ühe konteineriga kõik-ühes režiim haldab andmete vastuvõtmist, veebiliidest ja taustaprotsessimist ilma eraldi tööteenusteta.