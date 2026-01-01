GlitchTipi juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga veajälgimise ja jõudluse jälgimise platvorm, mis on täielikult ühilduv Sentry SDK-dega — kergekaaluline isemajutatav alternatiiv.
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Millega saab ehitada GlitchTip
GlitchTip on avatud lähtekoodiga veajälgimise ja jõudluse jälgimise platvorm, mis on Sentryle otsene asendus. Iga ametlik Sentry SDK — JavaScripti, Pythoni, PHP, Ruby, Go, Java, .NET-i, mobiili ja muu jaoks — töötab muutmata kujul, lihtsalt suunates selle oma GlitchTipi DSN-ile. Platvorm jäädvustab käsitlemata erandid, breadcrumb konteksti, lähtekoodikaardid ja väljalasete jälgimise sama töövoo ja kasutajaliidese mustritega, mida arendajad juba Sentryst teavad.
GlitchTipi ise majutamine oma VPS-is annab sulle kogu veajälgimise töövoo, mida sa saaksid Sentry SaaS-ist — kuid murdosa ressursikasutusega ja ilma sündmusepõhise kvoodita. Ühe konteineriga kõik-ühes režiim haldab andmete vastuvõtmist, veebiliidest ja taustaprotsessimist ilma eraldi tööteenusteta.
GlitchTip peamised omadused
Sentry-ühilduv API
Sentry otseasendus — iga ametlik Sentry SDK töötab muutmata kujul, suunates selle oma GlitchTipi DSN-i, koodi ümberkirjutamist pole vaja.
Vigade püüdmine ja rühmitamine
Sarnaste erandite arukas rühmitamine virnajälje sõrmejälje järgi vähendab dubleerivat müra, tuues esile iga unikaalse probleemi üks kord koos täieliku sündmuste ajalooga.
Source maps ja väljaanded
Laadi üles JavaScripti lähtekaardid tootmiskomplektide jaoks ja märgi väljalasked, nii et virnajäljed lahenevad algsetele lähtekoodiridadele ja regressiooni jälgimine töötab kohe karbist välja võttes.
Jõudlus ja aktiivaeg
Valikuline tehingute jõudluse jälgimine ja tööaja kontrollid täiendavad veajälgimist reageerimisaja profiilide ja väliste tervisekontrollidega.
Probleemiteavitused
Slacki, Discordi, Microsoft Teamsi, üldise veebihaagi ja e-posti märguanded käivituvad esmakordsel ilmnemisel, regressiooni korral ja läve ületamisel iga projekti puhul.
Meeskonna ja projekti piiritlemine
Korralda vead projekti ja meeskonna järgi kasutajapõhiste rolliõigustega, nii et esiotsa, tausta ja mobiilirühmad näevad ainult oma erandivooge.
Miks kasutada GlitchTip Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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