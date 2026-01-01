Tracktor on avatud lähtekoodiga veebirakendus sõidukite jälgimiseks ja autopargi haldamiseks, mis on loodud pakkuma eraisikutele ja väikeettevõtetele täielikku ülevaadet nende sõidukitest ja varadest. See pakub puhast, ise majutatavat juhtpaneeli reiside salvestamiseks, sõidukite haldamiseks ja autopargi tegevuse jälgimiseks — ilma liitumistasude või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta.

Ehitatud kergele Node.js-i virnale koos SQLite andmebaasiga, on Tracktor lihtne juurutada ja see nõuab minimaalseid ressursse. Sinu autopargi andmed jäävad sinu enda serverisse, andes sulle täieliku kontrolli juurdepääsu, privaatsuse ja säilitamise üle. Esimesel külastusel palutakse registreerida administraatori konto, muutes esialgse seadistamise sujuvaks.