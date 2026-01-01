Juurutage Tracktor ühe klõpsuga paigalduses.
Avatud lähtekoodiga sõidukite jälgimise ja autopargi haldamise platvorm oma sõidukite ja varade jälgimiseks ühes kohas.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tracktor
Tracktor on avatud lähtekoodiga veebirakendus sõidukite jälgimiseks ja autopargi haldamiseks, mis on loodud pakkuma eraisikutele ja väikeettevõtetele täielikku ülevaadet nende sõidukitest ja varadest. See pakub puhast, ise majutatavat juhtpaneeli reiside salvestamiseks, sõidukite haldamiseks ja autopargi tegevuse jälgimiseks — ilma liitumistasude või kolmandate osapooltega andmete jagamiseta.
Ehitatud kergele Node.js-i virnale koos SQLite andmebaasiga, on Tracktor lihtne juurutada ja see nõuab minimaalseid ressursse. Sinu autopargi andmed jäävad sinu enda serverisse, andes sulle täieliku kontrolli juurdepääsu, privaatsuse ja säilitamise üle. Esimesel külastusel palutakse registreerida administraatori konto, muutes esialgse seadistamise sujuvaks.
Tracktor peamised omadused
Sõidukihaldus
Lisa ja korralda kogu oma autopark ühes kohas, jälgides iga sõidukit selle enda profiili, detailide ja tegevuste ajalooga.
Reisisalvestus
Logi sõite algus- ja lõpp-punktide, vahemaade ja ajatemplitega, et luua täpne ajalugu sõiduki kasutamise ja marsruutide kohta.
Ise hostitud privaatsus
Kõik autopargi andmed on salvestatud sinu enda serveris — ei mingeid kolmanda osapoole jälgimisteenuseid, ei mingeid liitumistasusid ega tarnijast sõltuvust.
Kerge SQLite salvestusruum
Kasutab SQLite'i püsivaks andmesalvestuseks, hoides juurutamise lihtsa ja ressursitõhusana, ilma eraldi andmebaasiserverit vajamata.
Kasutaja autentimine
Sisseehitatud autentimine tagab juurdepääsu sinu autopargi andmetele ning esmakordne registreerimine muudab esmase seadistamise lihtsaks.
Miks kasutada Tracktor Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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