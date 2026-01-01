Databag on ise majutatud, födereeritud sõnumside platvorm, mis toob detsentraliseeritud suhtluse üksikisikutele ja väikestele kogukondadele, ilma tuginemata ettevõtte serveritele või plokiahela infrastruktuurile. Kasutades identiteedi jaoks avaliku ja privaatvõtme krüptograafiat, ei ole kontod seotud ühegi konkreetse majutusdomeeniga — erinevate Databagi sõlmede kasutajad saavad üksteisele vabalt sõnumeid saata, sarnaselt e-posti föderatsiooni toimimisele.

Platvorm toetab otsast lõpuni krüpteeritud suletud teemasid, heli- ja videokõnesid, mobiilseid tõukemärguandeid ja teemapõhist sõnumite korraldust. Ise majutamine oma VPS-is tähendab, et kõik vestlused, kõneajalugu ja kontaktandmed jäävad täielikult teie infrastruktuuri, piiramatu arvu kontodega sõlme kohta ja ilma kasutajapõhiste tasudeta — muutes selle ideaalseks peredele, sõprusringkondadele ja väikestele organisatsioonidele, kes soovivad kaasaegset sõnumside ilma ettevõtte vahendajateta.