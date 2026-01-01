Juuruta Databag ühe klõpsuga.
Ise majutatud föderatiivne sõnumitooja otspunktkrüptimise, heli- ja videokõnede ning teemapõhiste vestluslõimedega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Databag
Databag on ise majutatud, födereeritud sõnumside platvorm, mis toob detsentraliseeritud suhtluse üksikisikutele ja väikestele kogukondadele, ilma tuginemata ettevõtte serveritele või plokiahela infrastruktuurile. Kasutades identiteedi jaoks avaliku ja privaatvõtme krüptograafiat, ei ole kontod seotud ühegi konkreetse majutusdomeeniga — erinevate Databagi sõlmede kasutajad saavad üksteisele vabalt sõnumeid saata, sarnaselt e-posti föderatsiooni toimimisele.
Platvorm toetab otsast lõpuni krüpteeritud suletud teemasid, heli- ja videokõnesid, mobiilseid tõukemärguandeid ja teemapõhist sõnumite korraldust. Ise majutamine oma VPS-is tähendab, et kõik vestlused, kõneajalugu ja kontaktandmed jäävad täielikult teie infrastruktuuri, piiramatu arvu kontodega sõlme kohta ja ilma kasutajapõhiste tasudeta — muutes selle ideaalseks peredele, sõprusringkondadele ja väikestele organisatsioonidele, kes soovivad kaasaegset sõnumside ilma ettevõtte vahendajateta.
Databag peamised omadused
Föderatiivne sõnumside
Kontod erinevates Databagi sõlmedes saavad otse suhelda, luues detsentraliseeritud võrgu, kus ükski server ei kontrolli kõiki vestlusi.
Otsast lõpuni krüpteerimine
Suletud teemad kasutavad kliendipoolset krüpteerimist, nii et sõnumite sisu on privaatne isegi sõlme majutava serveri administraatori eest.
Heli- ja videokõned
Sisseehitatud helistamine välistab vajaduse eraldi videokonverentsi tööriista järele kogukondadele, mis juba kasutavad Databagi sõnumite saatmiseks.
Teemapõhised lõimed
Korraldab vestlusi teemade, mitte kontaktide järgi, muutes arutelud kogukonnas keskendunuks ja otsitavaks.
Piiramatud kontod
Iga sõlm toetab lisatasuta nii palju kontosid kui vaja, muutes selle ökonoomseks tervele leibkonnale või organisatsioonile sõnumside majutamiseks.
Miks kasutada Databag Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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