Kuni 69% allahindlust NoteDiscovery tootele

Juuruta NoteDiscovery ühe klõpsuga paigaldusega.

Ise majutatud markdown teadmusbaas graafvaatega, tagasilingidega ja sisseehitatud AI integratsiooniga MCP kaudu.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Juuruta NoteDiscovery ühe klõpsuga paigaldusega.

Valige VPS-pakett NoteDiscovery jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada NoteDiscovery

NoteDiscovery on kergekaaluline, ise majutatav märkmete tegemise ja teadmusbaasi rakendus, mis salvestab kogu sisu kettale lihtsate markdown-failidena — ilma andmebaasita, ilma väliste teenusteta, ilma tarnija lukustuseta. Redaktor toetab reaalajas eelvaadet, LaTeX-i matemaatikat, Mermaid-diagramme, süntaksi esiletõstetud koodiplokke ja automaatset salvestamist. Interaktiivne graafikuvaade visualiseerib märkmete vahelisi seoseid vikilinkide kaudu ja tagasilinkide paneel näitab, millised märkmed viitavad praegusele — seostatud mõtlemise töövoog, mis muudab sellised tööriistad nagu Obsidian populaarseks, on täielikult sinu enda serveris saadaval.

Sisseehitatud MCP (Model Context Protocol) server laseb AI-assistentidel nagu Claude ja Cursor sinu märkmeid otse päringuid teha ja uuendada, muutes NoteDiscovery üheks vähestest ise majutatavatest märkmerakendustest, millel on natiivne AI-agendi integratsioon koheselt kasutatav.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

NoteDiscovery peamised omadused

Graafikuvaade ja tagasilingid

Visualiseeri märkmete vahelisi seoseid interaktiivse graafikuna ja näe, millised märkmed viitavad praegusele – muutes kasvavas teadmistebaasis navigeerimise lihtsaks.

Sisseehitatud MCP server

Sisseehitatud Model Context Protocol tugi võimaldab AI assistentidel nagu Claude ja Cursor sinu märkmeid otse lugeda ja kirjutada, ilma lisapistikprogrammide või seadistuseta.

Rikkalik Markdowni redaktor

Reaalajas eelvaade, LaTeX-i matemaatika renderdamine, Mermaid diagrammid, süntaksi esiletõstmine 50+ keele jaoks ja jagatud paani redigeerimine ühes brauseripõhises liideses.

Avalik märkmete jagamine

Loo tokeniga kaitstud jagatav URL koos QR-koodiga iga märkme jaoks, nii et saad jagada üksikuid lehti ilma kogu teadmusbaasi paljastamata.

Joonistamise ja meedia tugi

Manusta pilte, heli, videot ja PDF-e koos reasisese eelvaatega ning loo rakendusesiseseid visandeid, mis on salvestatud PNG-failidena oma märgistusmärkmete kõrvale.

Miks kasutada NoteDiscovery Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

Alustamine

Avasta rohkem rakendusi juurutamiseks

AFFiNE

AFFiNE

Kõik-ühes tööruum, ühendades dokumendid, valgetahvlid ja andmebaasid AI-ga

Vali
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy on AI-põhine avatud lähtekoodiga tööruum ja Notioni alternatiiv

Vali
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistlik ise majutatav harjumuste jälgija, mis keskendub igapäevasele märkimisele ja järjestikustele päevadele

Vali
Kuva kõik rakendused

Sinu privaatsus on meile oluline

See veebileht kasutab küpsiseid, mis on vajalikud lehekülje nõuetekohaseks toimimiseks ja andmete hankimiseks selle kohta, kuidas sa lehega suhtled, samuti turunduseesmärkidel. Nõustudes nõustud küpsiste salvestamisega oma seadmes sihtgrupile suunatud reklaamide, personaliseerimise ja analüütika tarbeks, nagu on kirjeldatud meie Küpsiste poliitikas.