Juuruta NoteDiscovery ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud markdown teadmusbaas graafvaatega, tagasilingidega ja sisseehitatud AI integratsiooniga MCP kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada NoteDiscovery
NoteDiscovery on kergekaaluline, ise majutatav märkmete tegemise ja teadmusbaasi rakendus, mis salvestab kogu sisu kettale lihtsate markdown-failidena — ilma andmebaasita, ilma väliste teenusteta, ilma tarnija lukustuseta. Redaktor toetab reaalajas eelvaadet, LaTeX-i matemaatikat, Mermaid-diagramme, süntaksi esiletõstetud koodiplokke ja automaatset salvestamist. Interaktiivne graafikuvaade visualiseerib märkmete vahelisi seoseid vikilinkide kaudu ja tagasilinkide paneel näitab, millised märkmed viitavad praegusele — seostatud mõtlemise töövoog, mis muudab sellised tööriistad nagu Obsidian populaarseks, on täielikult sinu enda serveris saadaval.
Sisseehitatud MCP (Model Context Protocol) server laseb AI-assistentidel nagu Claude ja Cursor sinu märkmeid otse päringuid teha ja uuendada, muutes NoteDiscovery üheks vähestest ise majutatavatest märkmerakendustest, millel on natiivne AI-agendi integratsioon koheselt kasutatav.
NoteDiscovery peamised omadused
Graafikuvaade ja tagasilingid
Visualiseeri märkmete vahelisi seoseid interaktiivse graafikuna ja näe, millised märkmed viitavad praegusele – muutes kasvavas teadmistebaasis navigeerimise lihtsaks.
Sisseehitatud MCP server
Sisseehitatud Model Context Protocol tugi võimaldab AI assistentidel nagu Claude ja Cursor sinu märkmeid otse lugeda ja kirjutada, ilma lisapistikprogrammide või seadistuseta.
Rikkalik Markdowni redaktor
Reaalajas eelvaade, LaTeX-i matemaatika renderdamine, Mermaid diagrammid, süntaksi esiletõstmine 50+ keele jaoks ja jagatud paani redigeerimine ühes brauseripõhises liideses.
Avalik märkmete jagamine
Loo tokeniga kaitstud jagatav URL koos QR-koodiga iga märkme jaoks, nii et saad jagada üksikuid lehti ilma kogu teadmusbaasi paljastamata.
Joonistamise ja meedia tugi
Manusta pilte, heli, videot ja PDF-e koos reasisese eelvaatega ning loo rakendusesiseseid visandeid, mis on salvestatud PNG-failidena oma märgistusmärkmete kõrvale.
Miks kasutada NoteDiscovery Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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