NoteDiscovery on kergekaaluline, ise majutatav märkmete tegemise ja teadmusbaasi rakendus, mis salvestab kogu sisu kettale lihtsate markdown-failidena — ilma andmebaasita, ilma väliste teenusteta, ilma tarnija lukustuseta. Redaktor toetab reaalajas eelvaadet, LaTeX-i matemaatikat, Mermaid-diagramme, süntaksi esiletõstetud koodiplokke ja automaatset salvestamist. Interaktiivne graafikuvaade visualiseerib märkmete vahelisi seoseid vikilinkide kaudu ja tagasilinkide paneel näitab, millised märkmed viitavad praegusele — seostatud mõtlemise töövoog, mis muudab sellised tööriistad nagu Obsidian populaarseks, on täielikult sinu enda serveris saadaval.

Sisseehitatud MCP (Model Context Protocol) server laseb AI-assistentidel nagu Claude ja Cursor sinu märkmeid otse päringuid teha ja uuendada, muutes NoteDiscovery üheks vähestest ise majutatavatest märkmerakendustest, millel on natiivne AI-agendi integratsioon koheselt kasutatav.