Paigalda Buildbot ühe klõpsuga.
Paindlik avatud lähtekoodiga CI/CD raamistik tarkvara loomise, testimise ja juurutamise automatiseerimiseks hajutatud tööüksuste vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Buildbot
Buildbot on Pythoni-põhine pideva integratsiooni ja tarnimise raamistik, mis automatiseerib tarkvara ehitamist, testimist ja juurutamist. Erinevalt etteantud reeglitega majutatud CI-teenustest on Buildbot täielikult konfigureeritav Pythoni koodis – iga käivitaja, ajastaja, ehitaja ja aruandja on programmeeritavalt määratletud, andes meeskondadele täpse kontrolli oma ehitusprotsesside üle ilma deklaratiivsete YAML-skeemide piiranguteta.
Buildboti ise majutamine VPS-il hoiab teie ehitusinfrastruktuuri serverites, mida te kontrollite, ilma minutipõhise arveldamiseta, ilma hoidlate piiranguteta ja ilma sõltuvuseta väliste CI-teenuse pakkujate tööajast. Master-worker arhitektuur skaleerub ühest töötajast väikesel VPS-il kümnete töötajateni spetsiaalsetel masinatel, kõik koordineeritud ühest kesksest veebipõhisest juhtpaneelist.
Buildbot peamised omadused
Pythoniga konfigureeritud torujuhtmed
Määra iga ehitusetapp, käivitaja ja teavitus Pythoni koodis täieliku paindlikkuse tagamiseks, mida deklaratiivsed YAML-konfiguratsioonid ei suuda pakkuda.
Hajutatud töötaja arhitektuur
Käivita ehitused mis tahes arvu töötajate peal – kohalikud konteinerid, kaugarvutid või pilve virtuaalmasinad – kõiki koordineeritakse ühest põhisõlmest.
Veebi ehituse armatuurlaud
Jälgi ehitusajalugu, reaalajas edenemist ja töötajate olekut Buildboti veebiliidesest kosk-, konsool- ja ruudustikuvaadetega.
Paindlik ajastamine
Käivita järgud koodi kinnituste, ajakavade, käsitsi päringute või ülesvoolu järkude tulemuste alusel, kasutades komponeeritavaid ajastaja objekte.
REST API ja aruandlusvahendid
Päri ehituse olekut REST API kaudu ja saada teavitusi e-posti, Slacki, GitHubi olekukontrollidesse või mis tahes kohandatud webhooki lõpp-punkti.
Miks kasutada Buildbot Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.