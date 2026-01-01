Buildbot on Pythoni-põhine pideva integratsiooni ja tarnimise raamistik, mis automatiseerib tarkvara ehitamist, testimist ja juurutamist. Erinevalt etteantud reeglitega majutatud CI-teenustest on Buildbot täielikult konfigureeritav Pythoni koodis – iga käivitaja, ajastaja, ehitaja ja aruandja on programmeeritavalt määratletud, andes meeskondadele täpse kontrolli oma ehitusprotsesside üle ilma deklaratiivsete YAML-skeemide piiranguteta.

Buildboti ise majutamine VPS-il hoiab teie ehitusinfrastruktuuri serverites, mida te kontrollite, ilma minutipõhise arveldamiseta, ilma hoidlate piiranguteta ja ilma sõltuvuseta väliste CI-teenuse pakkujate tööajast. Master-worker arhitektuur skaleerub ühest töötajast väikesel VPS-il kümnete töötajateni spetsiaalsetel masinatel, kõik koordineeritud ühest kesksest veebipõhisest juhtpaneelist.