Juuruta DumbDo ühe klõpsuga paigaldusena.
Minimalistlik ise majutatud ülesannete nimekiri failipõhise salvestusega, tume režiim, PWA toega ja valikulise PIN-kaitsega — andmebaasi pole vaja.
Valige VPS-pakett DumbDo jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DumbDo
DumbDo on tahtlikult lihtne ülesannete nimekirja rakendus DumbWare.io-lt, mis on ehitatud filosoofiale, et enamik ülesannete jälgimise vajadusi ei nõua andmebaasi, kontosüsteemi ega pilveteenuse tellimust. Ülesanded salvestatakse ühte JSON-faili, muutes varundamise ühe faili kopeerimiseks ja migreerimise tühiseks.
Liides reageerib puhtalt igal ekraanisuurusel ja lülitub automaatselt tumeda ja heleda režiimi vahel. Valikuline PIN-kaitse (4-10 numbrit) tagab juurdepääsu jagatud serveritele. Progressiivse veebirakenduse tugi tähendab, et saad DumbDo installida telefoni või lauaarvutisse ja seda võrguühenduseta kasutada. Isemajutus VPS-il hoiab sinu ülesannete andmed privaatsena, kättesaadavana igast seadmest ja vabana kolmandate osapoolte teenusemuudatustest.
DumbDo peamised omadused
Andmebaasi pole vaja
Salvestab kõik ülesanded ühte JSON-faili — midagi pole vaja ette valmistada, migreerida ega hooldada peale konteineri enda.
Tume ja hele režiim
Järgib automaatselt süsteemi värviskeemi eelistust mugavaks vaatamiseks igas keskkonnas või kellaajal.
Progressiivne Veebirakendus
Installi DumbDo mis tahes seadmesse avakuva juurdepääsuks ja võrguühenduseta kasutamiseks, ilma et peaksid iga kord brauserit külastama.
Valikuline PIN-kaitse
Määra 4–10-kohaline PIN-kood, et piirata juurdepääsu jagatud serveritel, hoides samal ajal liidese volitatud kasutajatele kiiresti ligipääsetavana.
Kohandatav saidi pealkiri
Nimeta rakenduse eksemplar ümber, et see sobiks isikliku brändinguga või eristaks mitut juurutust samal VPS-il.
Miks kasutada DumbDo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.