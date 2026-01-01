DumbDo on tahtlikult lihtne ülesannete nimekirja rakendus DumbWare.io-lt, mis on ehitatud filosoofiale, et enamik ülesannete jälgimise vajadusi ei nõua andmebaasi, kontosüsteemi ega pilveteenuse tellimust. Ülesanded salvestatakse ühte JSON-faili, muutes varundamise ühe faili kopeerimiseks ja migreerimise tühiseks.

Liides reageerib puhtalt igal ekraanisuurusel ja lülitub automaatselt tumeda ja heleda režiimi vahel. Valikuline PIN-kaitse (4-10 numbrit) tagab juurdepääsu jagatud serveritele. Progressiivse veebirakenduse tugi tähendab, et saad DumbDo installida telefoni või lauaarvutisse ja seda võrguühenduseta kasutada. Isemajutus VPS-il hoiab sinu ülesannete andmed privaatsena, kättesaadavana igast seadmest ja vabana kolmandate osapoolte teenusemuudatustest.