Faktory on iseseisev taustatööde server, mis pakub võimsat töötlust igale programmeerimiskeelele. See pakub lihtsat protokollipõhist liidest, nii et Ruby, Go, Pythoni, JavaScripti, PHP ja teistes keeltes kirjutatud töötajad saavad kõik jagada sama töö infrastruktuuri, ilma et nad oleksid seotud ühe keele ökosüsteemiga.

Faktory isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli tööjärjekordade, kordusloogika ja jõudlusandmete üle. Sisseehitatud veebipaneel võimaldab sul jälgida läbilaskevõimet, kontrollida ebaõnnestunud töid ja hallata järjekordi reaalajas ilma igasuguste lisatööriistadeta.