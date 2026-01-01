Juurutage Faktory ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega, keeleliselt sõltumatu taustatööde server sisseehitatud veebiliidesega tööde jälgimiseks ja haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Faktory
Faktory on iseseisev taustatööde server, mis pakub võimsat töötlust igale programmeerimiskeelele. See pakub lihtsat protokollipõhist liidest, nii et Ruby, Go, Pythoni, JavaScripti, PHP ja teistes keeltes kirjutatud töötajad saavad kõik jagada sama töö infrastruktuuri, ilma et nad oleksid seotud ühe keele ökosüsteemiga.
Faktory isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli tööjärjekordade, kordusloogika ja jõudlusandmete üle. Sisseehitatud veebipaneel võimaldab sul jälgida läbilaskevõimet, kontrollida ebaõnnestunud töid ja hallata järjekordi reaalajas ilma igasuguste lisatööriistadeta.
Faktory peamised omadused
Keeleneutraalne disain
Iga keel, millel on Faktory klienditeek, saab töid järjekorda panna ja töödelda, muutes integreerimise üle polüglott-virnade lihtsaks.
Sisseehitatud veebi armatuurlaud
Jälgi järjekorra sügavusi, töö läbilaskevõimet ja tõrkeid intuitiivse brauseripõhise kasutajaliidese kaudu, mis on koheselt saadaval.
Usaldusväärne ülesannete püsivus
Tööd salvestatakse kettale, kasutades sisseehitatud Redisega ühilduvat andmehoidlat, tagades, et töö ei läheks kaotsi taaskäivituste või rikete korral.
Automaatsed korduskatsed
Ebaõnnestunud tööd proovitakse automaatselt uuesti konfigureeritavate korduskatsete ajakavadega, vähendades käsitsi sekkumist ajutiste vigade puhul.
Järjekorra prioritiseerimine
Suuna tööd nimetatud järjekordadesse konfigureeritavate kaaludega, et kõrge prioriteediga tööd töödeldaks alati esimesena.
Miks kasutada Faktory Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.