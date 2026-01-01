Linkding on voolujooneline, ise majutatav järjehaldur, mis on loodud kiiruse ja lihtsuse jaoks. See ekstraheerib automaatselt lehekülje pealkirjad ja kirjeldused, kui salvestad lingi, toetab hierarhilist sildistamist ja pakub võimsat täistekstiotsingut kogu sinu kogus. Segadusvaba liides hoiab fookuse sinu järjehoidjatel, mitte tööriistal endal.

Linkdingi ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu sirvimisharjumused ja uurimishuvid täiesti privaatsena, ilma reklaamide, jälgimise ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta. Üks kerge konteiner SQLite salvestusruumiga tähendab minimaalset ressursikasutust ja lihtsat hooldust.