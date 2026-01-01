Juuruta Agenta ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga LLMOps platvorm, mis ühendab viipade arenduse, hindamise ja jälgitavuse ühes ühtses tööruumis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Agenta
Agenta on terviklik LLMOpsi platvorm, mis koondab töövoogusid tootmis-LLM-rakenduste tarnimiseks. Meeskonnad kasutavad seda viipade kordamiseks kõrvuti mänguväljakul, konfiguratsioonide versioonimiseks, automatiseeritud hindamiste läbiviimiseks testikomplektide vastu ja reaalajas päringute jälgimiseks täieliku jälgitavusega – kõik ühest ja samast liidesest.
Isemajutus oma VPS-is hoiab viibad, hindamisandmestikud ja jälgimisandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puuduvad kasutajapõhised tasud, puuduvad märgi kvoodid jälgimisel ja täielik vabadus integreerida mis tahes LLM-i pakkuja kaasasoleva SDK ja puhverserveriteenuste kaudu.
Agenta peamised omadused
Viipade mänguväljak
Võrdle viipasid kõrvuti mudelite ja parameetrite vahel visuaalsel mänguväljakul, seejärel tõsta võitnud variandid versioonitud konfiguratsioonidesse.
Automaatne hindamine
Käivita viipasid testikomplektidel, kasutades sisseehitatud hindajaid või kohandatud koodi, et hinnata õigsust, sarnasust ja regressioone enne juurutamist.
LLM-i jälgitavus
Jälgi iga päringut läbi pesastatud ulatuste täielike sisendi, väljundi, latentsuse ja kulude mõõdikutega iga LLM-i pakkuja või raamistiku jaoks.
Viiba versioonimine
Halda viipade konfiguratsioone versioonitud artefaktidena koos keskkondade, tagasipööramiste ja registriga, mis eraldab viibad rakenduse koodist.
Raamistikust sõltumatu
SDK-d ja OpenTelemetry-ühilduv jälgimine integreeruvad LangChaini, LlamaIndexi, OpenAI, Anthropicu ja mis tahes muu LLM-i virnaga.
Miks kasutada Agenta Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.