Agenta on terviklik LLMOpsi platvorm, mis koondab töövoogusid tootmis-LLM-rakenduste tarnimiseks. Meeskonnad kasutavad seda viipade kordamiseks kõrvuti mänguväljakul, konfiguratsioonide versioonimiseks, automatiseeritud hindamiste läbiviimiseks testikomplektide vastu ja reaalajas päringute jälgimiseks täieliku jälgitavusega – kõik ühest ja samast liidesest.

Isemajutus oma VPS-is hoiab viibad, hindamisandmestikud ja jälgimisandmed sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Puuduvad kasutajapõhised tasud, puuduvad märgi kvoodid jälgimisel ja täielik vabadus integreerida mis tahes LLM-i pakkuja kaasasoleva SDK ja puhverserveriteenuste kaudu.