Netdata on avatud lähtekoodiga reaalajas infrastruktuuri jälgimisplatvorm, mis kogub tuhandeid mõõdikuid sekundis teie serveritest, konteineritest, rakendustest ja pilveteenustest. Erinevalt traditsioonilistest jälgimissüsteemidest, mis nõuavad eraldi andmete kogumise, salvestamise ja visualiseerimise kihte, koondab Netdata kõik kolm ühte kergesse agenti – pakkudes reaalajas armatuurlaudu sekundite jooksul pärast juurutamist, ilma et tavateenuste jaoks oleks vaja käsitsi konfigureerimist.

78 000+ GitHubi tärni ja 500 miljoni Docker tõmbega on Netdata üks laialdasemalt kasutusele võetud isemajutatavaid jälgimislahendusi. Selle käitamine oma VPS-is hoiab kõik infrastruktuuri mõõdikud teie võrgus privaatsena, pakkudes täielikku kontrolli säilituspoliitikate, hoiatuste reeglite ja armatuurlaua juurdepääsu üle.