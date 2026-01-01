Netdata paigaldamine ühe klõpsuga.
Reaalajas infrastruktuuri jälgimine 1-sekundilise detailsusega, 800+ integratsiooniga ja seadistamine pole vajalik.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Netdata
Netdata on avatud lähtekoodiga reaalajas infrastruktuuri jälgimisplatvorm, mis kogub tuhandeid mõõdikuid sekundis teie serveritest, konteineritest, rakendustest ja pilveteenustest. Erinevalt traditsioonilistest jälgimissüsteemidest, mis nõuavad eraldi andmete kogumise, salvestamise ja visualiseerimise kihte, koondab Netdata kõik kolm ühte kergesse agenti – pakkudes reaalajas armatuurlaudu sekundite jooksul pärast juurutamist, ilma et tavateenuste jaoks oleks vaja käsitsi konfigureerimist.
78 000+ GitHubi tärni ja 500 miljoni Docker tõmbega on Netdata üks laialdasemalt kasutusele võetud isemajutatavaid jälgimislahendusi. Selle käitamine oma VPS-is hoiab kõik infrastruktuuri mõõdikud teie võrgus privaatsena, pakkudes täielikku kontrolli säilituspoliitikate, hoiatuste reeglite ja armatuurlaua juurdepääsu üle.
Netdata peamised omadused
ühesekundiline mõõtmisgranulaarsus
Jäädvustab protsessori koormuse tipud, mälu koormuse ja latentsuse pursked, mida 10- või 60-sekundilised küsitlusintervallid täielikult mööda lasevad.
800+ automaatselt tuvastatud integratsiooni
Automaatselt avastab ja jälgib hostis töötavaid andmebaase, veebiservereid, sõnumijärjekordi ja pilveteenuseid — konfiguratsioonifaile pole vaja.
ML-põhine anomaaliatuvastus
Treenib anomaaliamudeli mõõdikupõhiselt ja toob esile ebatavalised mustrid enne, kui need põhjustavad katkestusi, ilma käsitsi lävepakkude häälestamiseta.
Docker konteinerite jälgimine
Avastab kõik töötavad konteinerid Docker'i sokli kaudu ja jälgib protsessori, mälu, võrgu I/O ning kettakasutust konteineri kohta.
Eelseadistatud hoiatuste teek
Kaasas on sajad praktikas järele proovitud hoiatused, mis hõlmavad operatsioonisüsteeme, andmebaase ja rakendusmõõdikuid — aktiivsed kohe pärast juurutamist.
Miks kasutada Netdata Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.