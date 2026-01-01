Open Dronelog on avatud lähtekoodiga droonilennu logianalüsaator, mis impordib DJI, Litchi ja Airdata ekspordid kohalikku DuckDB andmebaasi ja kuvab need interaktiivse veebipaneeli kaudu. Erinevalt pilveteenustest, mis lukustavad sinu lennuajaloo tellimuste või üleslaadimispiirangute taha, jääb iga lend, aku seerianumber ja telemeetria näidis sinu enda serverisse ning analüüsid käivituvad lokaalselt automaatse andmete vähendamisega väga suurte andmekogumite puhul.

Open Dronelogi ise majutamine sinu VPS-is hoiab isiklikult tuvastatavad lennutrajektoorid, droonide seerianumbrid ja akuajaloo täielikult sinu kontrolli all. Sa saad logisid automaatselt sünkroonida paigaldatud kaustast, genereerida prinditavaid A4 regulatsiooniraporteid ametiasutustele ja jagada ühte eksemplari kogu droonimeeskonnaga ilma pilootipõhiste tasudeta.