Open Dronelogi juurutamine ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev analüsaator DJI ja Litchi droonilennu logidele koos 3D-kaartide, telemeetria graafikute ja prinditavate lennuaruannetega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open Dronelog
Open Dronelog on avatud lähtekoodiga droonilennu logianalüsaator, mis impordib DJI, Litchi ja Airdata ekspordid kohalikku DuckDB andmebaasi ja kuvab need interaktiivse veebipaneeli kaudu. Erinevalt pilveteenustest, mis lukustavad sinu lennuajaloo tellimuste või üleslaadimispiirangute taha, jääb iga lend, aku seerianumber ja telemeetria näidis sinu enda serverisse ning analüüsid käivituvad lokaalselt automaatse andmete vähendamisega väga suurte andmekogumite puhul.
Open Dronelogi ise majutamine sinu VPS-is hoiab isiklikult tuvastatavad lennutrajektoorid, droonide seerianumbrid ja akuajaloo täielikult sinu kontrolli all. Sa saad logisid automaatselt sünkroonida paigaldatud kaustast, genereerida prinditavaid A4 regulatsiooniraporteid ametiasutustele ja jagada ühte eksemplari kogu droonimeeskonnaga ilma pilootipõhiste tasudeta.
Open Dronelog peamised omadused
Mitmevorminguline logi import
Impordi DJI .txt, Litchi CSV ja Airdata eksporte automaatse ühikute tuvastusega, nutika dublikaatide eemaldamisega ja valikuliste kolmanda osapoole parseri pistikprogrammidega.
Interaktiivsed lennukaardid
Taasesita lende 3D-kaardil valitavate satelliit-, topograafiliste või OpenStreetMap kihtidega, muutuva kiiruse juhtimisega ja reaalajas RC pulga visualiseerimisega.
Telemeetria graafikud
Sünkroniseeritud lohistamisega suumitavad graafikud kõrguse, kiiruse, akuelementide pingete, asendi, RC-signaali, GPS-i ja kodukauguse jaoks iga lennu kohta.
Aku tervise jälgimine
Akupõhised laadimistsüklite arvud, täislaadimise mahutavuse ajalugu ja kasutusminutite trendid aitavad sul märgata halvenemist enne, kui aku lennu ajal rikki läheb.
Prinditavad lennuaruanded
Genereeri konfigureeritavaid A4 HTML-aruandeid valitavate väljagruppide, ilmastikuandmete ja päevade kaupa grupeerimisega, mis prinditakse otse PDF-i ametiasutustele.
Kohalik-esimene salvestus
Kõik lennud asuvad kohalikus DuckDB andmebaasis koos CSV, JSON, GPX ja KML ekspordiga, lisaks täielikule varundamisele ja taastamisele — pilve üleslaadimist pole vaja.
Miks kasutada Open Dronelog Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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