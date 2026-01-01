Warracker on avatud lähtekoodiga garantiide jälgimise rakendus, mis koondab kõik sinu toodete garantiid, ostudokumendid ja pretensioonide ajaloo ühte ise majutatud juhtpaneeli. Selle asemel, et otsida e-kirjade ahelatest, kartoteekidest või tabelarvutustest, saad otsitava andmebaasi aegumismärguannete, dokumentide hoidla ja mitme kasutaja juurdepääsuga meeskondadele ja leibkondadele.

Warrackeri ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu ostukviitungid, arvete skaneeringud ja toote seerianumbrid jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri. Ennetavate e-posti ja tõukemärguannetega Apprise'i kaudu saad eelnevad hoiatused enne garantiide aegumist, et saaksid tegutseda, kuni katvus veel kehtib.