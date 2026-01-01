Paigaldage Warracker ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev garantiihaldussüsteem toote garantiide, kviitungite ja nõuete jälgimiseks ühes kohas.
Valige VPS-pakett Warracker jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Warracker
Warracker on avatud lähtekoodiga garantiide jälgimise rakendus, mis koondab kõik sinu toodete garantiid, ostudokumendid ja pretensioonide ajaloo ühte ise majutatud juhtpaneeli. Selle asemel, et otsida e-kirjade ahelatest, kartoteekidest või tabelarvutustest, saad otsitava andmebaasi aegumismärguannete, dokumentide hoidla ja mitme kasutaja juurdepääsuga meeskondadele ja leibkondadele.
Warrackeri ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu ostukviitungid, arvete skaneeringud ja toote seerianumbrid jäävad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri. Ennetavate e-posti ja tõukemärguannetega Apprise'i kaudu saad eelnevad hoiatused enne garantiide aegumist, et saaksid tegutseda, kuni katvus veel kehtib.
Warracker peamised omadused
Garantii aegumise teavitused
Saate e-posti ja tõuketeavitusi 100+ teenuse kaudu, sealhulgas Telegramist, Slackist ja Discordist, enne garantiide aegumist.
Dokumendihoidla
Laadi üles ja lisa kviitungid, arved ja juhendid otse igale garantiikirjele, et need oleksid vajaduse korral koheselt kättesaadavad.
Nõuete elutsükli jälgimine
Halda garantiinõudeid algusest lõpuni koos olekuvärskenduste ja täieliku ülevaatega kogu nõuete menetluse ulatuses.
Täpsem otsing ja filtreerimine
Leia mis tahes garantii koheselt toote nime, seerianumbri, tarnija või kohandatud siltide järgi kogu oma kataloogist.
Mitme kasutaja juurdepääs
Jaga garantiikirjeid meeskonna või leibkonna vahel rollipõhiste õiguste ja administraatori halduskontrollidega.
CSV import ja eksport
Teisalda olemasolevad garantiikirjed tabelitest CSV-impordi kaudu ja ekspordi oma andmed igal ajal täieliku teisaldatavuse tagamiseks.
Miks kasutada Warracker Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.