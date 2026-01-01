Paigalda LDAP kontohaldur ühe klõpsuga.
Veebiliides kasutajate, gruppide ja objektide haldamiseks OpenLDAP kataloogis läbi sõbraliku brauseripõhise kasutajaliidese.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) on küps, avatud lähtekoodiga veebiliides LDAP-kataloogi salvestatud kontode haldamiseks. LDIF-faile redigeerimise või ldapsearch ja ldapmodify käskudega maadlemise asemel haldavad administraatorid brauseri kaudu Unixi ja Samba kasutajaid, gruppe, hoste, DHCP kirjeid, Kopano kontosid ja Asteriski laiendusi. LAM mõistab koheselt kõige levinumaid LDAP-skeeme ja pakub igaühe jaoks tüübiteadlikke redaktoreid.
See mall koondab LAM-i koos OpenLDAP-kataloogiserveriga, nii et kogu identiteedistakk töötab ühel VPS-il Traefik HTTPS-i taga. LAM-i ise majutamine hoiab kataloogi mandaadid, grupi liikmelisused ja identiteediandmed teie enda infrastruktuuris, ilma et peaks tuginema kolmandate osapoolte identiteedipakkujatele või maksma kohapõhiseid SaaS-tasusid.
LDAP Account Manager peamised omadused
Veebipõhine haldusliides
Halda kasutajaid, gruppe, hoste ja muid LDAP objekte vahelehtedega veebiliidese kaudu LDIF-failide ja käsureatööriistade asemel.
Komplekteeritud OpenLDAP server
Kaasas on OpenLDAP kataloog, mis on eelseadistatud valitud baas-DN-i vastu, nii et juurutus pakub nii kataloogi kui ka selle haldusliidest.
Kontotüübi moodulid
Sisseehitatud redaktorid Unixi kontode, Samba domeenide, Kopano, Asteriski, DHCP, e-posti aliaste ja FreeRadiuse jaoks katavad enamiku kataloogiskeemidest ilma kohandatud koodita.
CSV importimine ja PDF eksportimine
Loo hulgi kontosid arvutustabelitest ja genereeri prinditavaid PDF-kontolehti uutele töötajatele otse kataloogi andmetest.
Peeneteraline juurdepääsukontroll
Serveriprofiilid, kontoprofiilid ja moodulitaseme õigused võimaldavad sul delegeerida kataloogihalduse osi, ilma täielikke LDAP-i administraatoriõigusi andmata.
Mitmekeelne liides
Tõlgitud enam kui tosinasse keelde, et administratiivmeeskonnad saaksid töötada oma eelistatud keeles sama jagatud kataloogi alusel.
Miks kasutada LDAP Account Manager Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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