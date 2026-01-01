LDAP Account Manager (LAM) on küps, avatud lähtekoodiga veebiliides LDAP-kataloogi salvestatud kontode haldamiseks. LDIF-faile redigeerimise või ldapsearch ja ldapmodify käskudega maadlemise asemel haldavad administraatorid brauseri kaudu Unixi ja Samba kasutajaid, gruppe, hoste, DHCP kirjeid, Kopano kontosid ja Asteriski laiendusi. LAM mõistab koheselt kõige levinumaid LDAP-skeeme ja pakub igaühe jaoks tüübiteadlikke redaktoreid.

See mall koondab LAM-i koos OpenLDAP-kataloogiserveriga, nii et kogu identiteedistakk töötab ühel VPS-il Traefik HTTPS-i taga. LAM-i ise majutamine hoiab kataloogi mandaadid, grupi liikmelisused ja identiteediandmed teie enda infrastruktuuris, ilma et peaks tuginema kolmandate osapoolte identiteedipakkujatele või maksma kohapõhiseid SaaS-tasusid.