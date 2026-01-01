Paigalda pgAdmin ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga haldus- ja arendusplatvorm PostgreSQL-i jaoks — kõige populaarsem graafiline haldustööriist Postgres andmebaaside jaoks.
Valige VPS-pakett pgAdmin jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada pgAdmin
pgAdmin on PostgreSQL-i jaoks kõige populaarsem ja funktsioonirikkam avatud lähtekoodiga haldus- ja arendusplatvorm, mida haldab PostgreSQL-i kogukond. Veebiväljaanne (pgAdmin 4) pakub viimistletud brauseripõhist liidest ühe või mitme Postgresi serveri haldamiseks – skeemi disain, päringute arendamine automaatse täitmise ja selgitusplaanidega, varundamine ja taastamine, rollide ja õiguste haldamine, replikatsiooni jälgimine ning täistekstiotsing andmebaasi objektide vahel.
pgAdmini ise majutamine oma VPS-is annab DBA-dele ja arendajatele tsentraliseeritud Postgresi halduskonsooli, mis on brauseriga kõikjalt ligipääsetav, ilma töölauarakendust installimata. Ühenda pgAdmin mis tahes ligipääsetava Postgresi eksemplariga – kohalikud konteinerid, pilvepõhine RDS või Cloud SQL või kauged Postgresi serverid – ja halda neid kõiki ühest veebiliidesest.
pgAdmin peamised omadused
Mitmeserveri haldus
Ühendu ja halda mis tahes arvu PostgreSQL servereid ühest veebiliidesest, mis on organiseeritud serverigruppidesse sildistatud metaandmetega.
Automaattäitmisega päringutööriist
Täisfunktsionaalne SQL-redaktor, mis pakub süntaksi esiletõstmist, tabeli- ja veerunimede automaatset täitmist, päringuajalugu ja graafilist EXPLAIN-plaani visualiseerimist.
Skeemi kujundaja
Sirvi ja redigeeri andmebaase, skeeme, tabeleid, vaateid, funktsioone, järjendeid ja indekseid puunavigaatori kaudu, millel on klõpsatavad redigeerimisdialoogid.
ERD diagrammid
Loo interaktiivseid olemi-seose diagramme olemasolevatest skeemidest või kujunda uusi skeeme visuaalselt enne muudatuste rakendamist andmebaasi.
Varundamine ja taastamine
Käivita pg_dump ja pg_restore toimingud otse kasutajaliidesest koos vormingusuvandite, tihendustasemete ja tabelipõhise valikuga.
Rollide ja õiguste haldamine
Loo visuaalselt rolle, halda grupi liikmelisusi ning anna või tühista objektitaseme õigusi andmebaasides ja skeemides.
Miks kasutada pgAdmin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.