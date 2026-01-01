pgAdmin on PostgreSQL-i jaoks kõige populaarsem ja funktsioonirikkam avatud lähtekoodiga haldus- ja arendusplatvorm, mida haldab PostgreSQL-i kogukond. Veebiväljaanne (pgAdmin 4) pakub viimistletud brauseripõhist liidest ühe või mitme Postgresi serveri haldamiseks – skeemi disain, päringute arendamine automaatse täitmise ja selgitusplaanidega, varundamine ja taastamine, rollide ja õiguste haldamine, replikatsiooni jälgimine ning täistekstiotsing andmebaasi objektide vahel.

pgAdmini ise majutamine oma VPS-is annab DBA-dele ja arendajatele tsentraliseeritud Postgresi halduskonsooli, mis on brauseriga kõikjalt ligipääsetav, ilma töölauarakendust installimata. Ühenda pgAdmin mis tahes ligipääsetava Postgresi eksemplariga – kohalikud konteinerid, pilvepõhine RDS või Cloud SQL või kauged Postgresi serverid – ja halda neid kõiki ühest veebiliidesest.