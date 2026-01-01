Juurutage Vane ühe klõpsuga paigaldus.
Privaatsusele keskendunud AI vastuste mootor, mis pakub viidatud vastuseid, kasutades kohalikke LLM-e või pilveteenuse pakkujaid sinu enda riistvaral.
Valige VPS-pakett Vane jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Vane
Vane on avatud lähtekoodiga AI-põhine vastuste mootor, mis töötab täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. See ühendab SearXNG-põhise metapäringu taustaprogrammi sinu valitud suure keelemudeliga — olgu selleks kohalikud Ollama mudelid või pilveteenuse pakkujad nagu OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ja Groq — et sünteesida täpseid vastuseid, mis on toetatud tsiteeritud veebiallikatega.
Vane'i ise majutamine hoiab iga otsingupäringu ja dokumendi üleslaadimise sinu VPS-is. Puudub kolmanda osapoole päringute logimine, puudub kasutajapõhine tellimus ja puudub läbipaistmatu järjestus — sina valid otsinguallikad, mudeli ja privaatsuse taseme, mis sobib sinu uurimismeetodiga.
Vane peamised omadused
Viidatud AI vastused
Iga vastus viitab tagasi algallikatele, võimaldades sul väiteid kontrollida ja süveneda, pimesi usaldamata genereeritud sisu.
Kohalikud ja pilve LLM-id
Käivita avatud lähtekoodiga mudelid kohalikult Ollama kaudu või ühenda OpenAI, Anthropic, Google Gemini ja Groq samast veebiliidesest.
Komplekteeritud SearXNG
Kaasas on SearXNG metapäringu eksemplar, nii et päringud koondatakse paljude otsingumootorite vahel, neid kommertsjälgijatele paljastamata.
Kiirus- ja kvaliteedirežiimid
Lülitu kiiruse, tasakaalustatud ja kvaliteedi režiimide vahel, et vahetada reageerimisaega sügavama, mitmeastmelise uurimistöö vastu keerulisemate küsimuste puhul.
Failide üleslaadimine ja avasta
Laadi üles PDF-e, tekstifaile ja pilte, et küsida küsimusi oma dokumentide kohta, või sirvi Avasta voogu trendika sisu leidmiseks.
Otsinguajalugu sinu VPS-il
Kõik päringud, üleslaaditud failid ja vestluste ajalugu jäävad sinu serverisse püsivasse mahtu – neid ei sünkroonita kunagi kolmanda osapoole pilvega.
Miks kasutada Vane Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.