Kuni 69% allahindlust Vane tootele

Juurutage Vane ühe klõpsuga paigaldus.

Privaatsusele keskendunud AI vastuste mootor, mis pakub viidatud vastuseid, kasutades kohalikke LLM-e või pilveteenuse pakkujaid sinu enda riistvaral.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Juurutage Vane ühe klõpsuga paigaldus.

Valige VPS-pakett Vane jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
64% allahindlust
KVM 2
21,99
7,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Vane

Vane on avatud lähtekoodiga AI-põhine vastuste mootor, mis töötab täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. See ühendab SearXNG-põhise metapäringu taustaprogrammi sinu valitud suure keelemudeliga — olgu selleks kohalikud Ollama mudelid või pilveteenuse pakkujad nagu OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ja Groq — et sünteesida täpseid vastuseid, mis on toetatud tsiteeritud veebiallikatega.

Vane'i ise majutamine hoiab iga otsingupäringu ja dokumendi üleslaadimise sinu VPS-is. Puudub kolmanda osapoole päringute logimine, puudub kasutajapõhine tellimus ja puudub läbipaistmatu järjestus — sina valid otsinguallikad, mudeli ja privaatsuse taseme, mis sobib sinu uurimismeetodiga.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Vane peamised omadused

Viidatud AI vastused

Iga vastus viitab tagasi algallikatele, võimaldades sul väiteid kontrollida ja süveneda, pimesi usaldamata genereeritud sisu.

Kohalikud ja pilve LLM-id

Käivita avatud lähtekoodiga mudelid kohalikult Ollama kaudu või ühenda OpenAI, Anthropic, Google Gemini ja Groq samast veebiliidesest.

Komplekteeritud SearXNG

Kaasas on SearXNG metapäringu eksemplar, nii et päringud koondatakse paljude otsingumootorite vahel, neid kommertsjälgijatele paljastamata.

Kiirus- ja kvaliteedirežiimid

Lülitu kiiruse, tasakaalustatud ja kvaliteedi režiimide vahel, et vahetada reageerimisaega sügavama, mitmeastmelise uurimistöö vastu keerulisemate küsimuste puhul.

Failide üleslaadimine ja avasta

Laadi üles PDF-e, tekstifaile ja pilte, et küsida küsimusi oma dokumentide kohta, või sirvi Avasta voogu trendika sisu leidmiseks.

Otsinguajalugu sinu VPS-il

Kõik päringud, üleslaaditud failid ja vestluste ajalugu jäävad sinu serverisse püsivasse mahtu – neid ei sünkroonita kunagi kolmanda osapoole pilvega.

Miks kasutada Vane Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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