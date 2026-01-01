Vane on avatud lähtekoodiga AI-põhine vastuste mootor, mis töötab täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. See ühendab SearXNG-põhise metapäringu taustaprogrammi sinu valitud suure keelemudeliga — olgu selleks kohalikud Ollama mudelid või pilveteenuse pakkujad nagu OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ja Groq — et sünteesida täpseid vastuseid, mis on toetatud tsiteeritud veebiallikatega.

Vane'i ise majutamine hoiab iga otsingupäringu ja dokumendi üleslaadimise sinu VPS-is. Puudub kolmanda osapoole päringute logimine, puudub kasutajapõhine tellimus ja puudub läbipaistmatu järjestus — sina valid otsinguallikad, mudeli ja privaatsuse taseme, mis sobib sinu uurimismeetodiga.