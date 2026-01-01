ManageIQ on avatud lähtekoodiga pilvehalduse ja orkestreerimise platvorm — Red Hat CloudFormsi aluseks olev ülesvoolu projekt — mis ühendab toimingud virtuaalmasinate, konteinerite, avalike pilvede ja võrkude vahel ühe konsooli alla. See avastab infrastruktuuri VMware'i, Red Hat Virtualizationi, OpenStacki, Kubernetes'e, AWS-i, Azure'i, Google Cloudi ja muu hulgas, seejärel lisab sellele poliitika, automatiseerimise ja kulude jaotuse.

ManageIQ isemajutus hoiab sinu varude andmed, automatiseerimise töövoogud ja poliitika definitsioonid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma sõlmepõhiste litsentsitasudeta. Kõik-ühes konteiner sisaldab seadet, PostgreSQL-i andmebaasi ja memcached'i, et saaksid hinnata kogu platvormi ühest juurutusest.