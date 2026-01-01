Kuni 66% allahindlust ManageIQ tootele

Juurutage ManageIQ ühe klõpsuga paigaldusega.

Avatud lähtekoodiga hübriidpilve haldusplatvorm virtuaalmasinatele, konteineritele, võrkudele ja salvestusruumile.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
21,99/kuus
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Juurutage ManageIQ ühe klõpsuga paigaldusega.

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KVM 8
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
64,99
SÄÄSTA 66%
21,99/kuus
KVM 8
64,99
SÄÄSTA 66%
21,99/kuus
Hangi 24 kuud hinnaga 527,76 € (tavahind 1 559,76 €). Hind uuendamisel 49,99 €/kuus.
Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada ManageIQ

ManageIQ on avatud lähtekoodiga pilvehalduse ja orkestreerimise platvorm — Red Hat CloudFormsi aluseks olev ülesvoolu projekt — mis ühendab toimingud virtuaalmasinate, konteinerite, avalike pilvede ja võrkude vahel ühe konsooli alla. See avastab infrastruktuuri VMware'i, Red Hat Virtualizationi, OpenStacki, Kubernetes'e, AWS-i, Azure'i, Google Cloudi ja muu hulgas, seejärel lisab sellele poliitika, automatiseerimise ja kulude jaotuse.

ManageIQ isemajutus hoiab sinu varude andmed, automatiseerimise töövoogud ja poliitika definitsioonid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma sõlmepõhiste litsentsitasudeta. Kõik-ühes konteiner sisaldab seadet, PostgreSQL-i andmebaasi ja memcached'i, et saaksid hinnata kogu platvormi ühest juurutusest.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

ManageIQ peamised omadused

Hübriidpilve inventar

Avasta ja jälgi virtuaalmasinaid, konteinereid, võrke ja salvestusruumi VMware'i, OpenStacki, Kubernetes'i, AWS-i, Azure'i ja Google Cloudi platvormidel ühest konsoolist.

Poliitika ja vastavus

Määratle poliitikad, mis tuvastavad automaatselt triivi, jõustavad sildistamist ja kõrvaldavad mittevastavad töökoormused kõigi hallatavate pakkujate lõikes.

Automatiseeri mootor

Käivita sündmustepõhist Ruby automatiseerimist, Ansible'i tööraamatuid ja kinnitusvoogusid, et ressursse suuremahuliselt ette valmistada, kasutuselt kõrvaldada ja ümber konfigureerida.

Iseteeninduskataloog

Avalda teenusekataloogid kvootide ja kinnitustega, et meeskonnad saaksid taotleda virtuaalmasinaid, konteinereid või stäkke ilma tugiteenuse päringuid esitamata.

Tagasiarvestus ja mõõtmine

Jaotage infrastruktuuri kulud tagasi üürnikele, projektidele või osakondadele, kasutades hinnaplaane, mis põhinevad protsessori, mälu, salvestusruumi ja võrgukasutusel.

REST API ja CLI

Halda iga konsooli toimingut versioonitud REST API kaudu või miqcli käsurealt GitOps-stiilis infrastruktuuri töövoogude jaoks.

Miks kasutada ManageIQ Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
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Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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