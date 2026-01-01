Juurutage ManageIQ ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga hübriidpilve haldusplatvorm virtuaalmasinatele, konteineritele, võrkudele ja salvestusruumile.
Valige VPS-pakett ManageIQ jaoks
Millega saab ehitada ManageIQ
ManageIQ on avatud lähtekoodiga pilvehalduse ja orkestreerimise platvorm — Red Hat CloudFormsi aluseks olev ülesvoolu projekt — mis ühendab toimingud virtuaalmasinate, konteinerite, avalike pilvede ja võrkude vahel ühe konsooli alla. See avastab infrastruktuuri VMware'i, Red Hat Virtualizationi, OpenStacki, Kubernetes'e, AWS-i, Azure'i, Google Cloudi ja muu hulgas, seejärel lisab sellele poliitika, automatiseerimise ja kulude jaotuse.
ManageIQ isemajutus hoiab sinu varude andmed, automatiseerimise töövoogud ja poliitika definitsioonid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma sõlmepõhiste litsentsitasudeta. Kõik-ühes konteiner sisaldab seadet, PostgreSQL-i andmebaasi ja memcached'i, et saaksid hinnata kogu platvormi ühest juurutusest.
ManageIQ peamised omadused
Hübriidpilve inventar
Avasta ja jälgi virtuaalmasinaid, konteinereid, võrke ja salvestusruumi VMware'i, OpenStacki, Kubernetes'i, AWS-i, Azure'i ja Google Cloudi platvormidel ühest konsoolist.
Poliitika ja vastavus
Määratle poliitikad, mis tuvastavad automaatselt triivi, jõustavad sildistamist ja kõrvaldavad mittevastavad töökoormused kõigi hallatavate pakkujate lõikes.
Automatiseeri mootor
Käivita sündmustepõhist Ruby automatiseerimist, Ansible'i tööraamatuid ja kinnitusvoogusid, et ressursse suuremahuliselt ette valmistada, kasutuselt kõrvaldada ja ümber konfigureerida.
Iseteeninduskataloog
Avalda teenusekataloogid kvootide ja kinnitustega, et meeskonnad saaksid taotleda virtuaalmasinaid, konteinereid või stäkke ilma tugiteenuse päringuid esitamata.
Tagasiarvestus ja mõõtmine
Jaotage infrastruktuuri kulud tagasi üürnikele, projektidele või osakondadele, kasutades hinnaplaane, mis põhinevad protsessori, mälu, salvestusruumi ja võrgukasutusel.
REST API ja CLI
Halda iga konsooli toimingut versioonitud REST API kaudu või miqcli käsurealt GitOps-stiilis infrastruktuuri töövoogude jaoks.
Miks kasutada ManageIQ Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.