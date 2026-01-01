New API on avatud lähtekoodiga LLM-värav, mis pakub ühtset ligipääsupunkti OpenAI-le, Anthropic Claude'ile, Google Geminile ja kümnetele teistele AI-teenusepakkujatele. See tsentraliseerib API-võtmete halduse, jõustab kasutuslimiidid, jälgib kulusid kasutaja või meeskonna kohta ning võimaldab teenusepakkujate vahel tõrkesiirdeid ja koormuse tasakaalustamist — seda kõike veebipaneeli kaudu.

New API iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud AI-volitused ja kasutusandmed sinu kontrolli all, eemaldab päringupõhised väravatasud ja annab sulle paindlikkuse lisada või vahetada teenusepakkujaid ilma oma rakenduse koodi muutmata.