Juurutage uus API ühe klõpsuga paigaldus.
Ühtne LLM-lüüs mitme AI-pakkuja haldamiseks, kasutuse jälgimise, juurdepääsukontrolli ja koormuse tasakaalustamisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada New API
New API on avatud lähtekoodiga LLM-värav, mis pakub ühtset ligipääsupunkti OpenAI-le, Anthropic Claude'ile, Google Geminile ja kümnetele teistele AI-teenusepakkujatele. See tsentraliseerib API-võtmete halduse, jõustab kasutuslimiidid, jälgib kulusid kasutaja või meeskonna kohta ning võimaldab teenusepakkujate vahel tõrkesiirdeid ja koormuse tasakaalustamist — seda kõike veebipaneeli kaudu.
New API iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud AI-volitused ja kasutusandmed sinu kontrolli all, eemaldab päringupõhised väravatasud ja annab sulle paindlikkuse lisada või vahetada teenusepakkujaid ilma oma rakenduse koodi muutmata.
New API peamised omadused
Ühtne pakkuja lüüs
Suuna päringud OpenAI-le, Claude'ile, Geminile ja teistele LLM-idele ühe lõpp-punkti kaudu, vahetades pakkujaid ilma oma rakenduse koodi muutmata.
Kasutusjälgimine ja kvoodid
Jälgi tokenite tarbimist ja kulusid kasutaja, meeskonna või projekti kohta ning määra ranged piirangud, et vältida ootamatuid AI-kulusid kogu sinu organisatsioonis.
Koormuse tasakaalustamine ja tõrkesiire
Jaota päringud mitme teenusepakkuja kanali vahel ja lülitu automaatselt alternatiividele, kui teenusepakkuja pole saadaval, maksimeerides tööaega.
Tokenipõhine juurdepääsukontroll
Väljasta API-võtmeid meeskondadele ja rakendustele, ilma oma tegelikke teenusepakkuja mandaate avaldamata, hoides saladusi tsentraliseerituna ja igal ajal tühistatavana.
Veebi juhtpaneel
Halda kanaleid, kasutajaid ja kvooti sisseehitatud veebiliidese kaudu, mis pakub reaalajas kasutusloge ja tarbimisanalüütikat.
Miks kasutada New API Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.