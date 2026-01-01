Rivet on avatud lähtekoodiga orkestreerimismootor Rivet Actoritele — pikaajalised, kerged protsessid, mille olek elab mälus ja püsib automaatselt. Erinevalt olekututest serverita käitusaegadest hoiab iga actor oma SQLite-põhist olekut, adresseeritavat identiteeti ja sündmuste logi, muutes selle loomulikuks sobivuseks AI agentidele, mitmikmängu sessioonidele, koostööredaktoritele ja vastupidavatele töövoogudele.

Rivet'i ise majutamine oma VPS-is hoiab actori oleku, agentide mälu ja töövoo andmed täielikult sinu kontrolli all ilma täitmistasudeta. Kaasasolev mootor sisaldab sisseehitatud Inspector-armatuurlauda actori oleku sirvimiseks, töövoogude taasesitamiseks ja reaalajas liikluse silumiseks ilma rakenduse koodi instrumenteerimata.