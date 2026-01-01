Paigalda Rivet ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga käitusaeg olekutundlikele osalistele, mis toetab AI agente, koostöörakendusi ja vastupidavaid töövooge.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Rivet
Rivet on avatud lähtekoodiga orkestreerimismootor Rivet Actoritele — pikaajalised, kerged protsessid, mille olek elab mälus ja püsib automaatselt. Erinevalt olekututest serverita käitusaegadest hoiab iga actor oma SQLite-põhist olekut, adresseeritavat identiteeti ja sündmuste logi, muutes selle loomulikuks sobivuseks AI agentidele, mitmikmängu sessioonidele, koostööredaktoritele ja vastupidavatele töövoogudele.
Rivet'i ise majutamine oma VPS-is hoiab actori oleku, agentide mälu ja töövoo andmed täielikult sinu kontrolli all ilma täitmistasudeta. Kaasasolev mootor sisaldab sisseehitatud Inspector-armatuurlauda actori oleku sirvimiseks, töövoogude taasesitamiseks ja reaalajas liikluse silumiseks ilma rakenduse koodi instrumenteerimata.
Rivet peamised omadused
Olekuga näitlejad
Pikaajalised protsessid mälusisese olekuga, SQLite püsivusega ning stabiilsete adresseeritavate identiteetidega AI agentidele ja mitmikmängu seanssidele.
Vastupidavad töövoogud
Töövoo käitusaeg elab üle krahhid ja taaskäivitused, taasesitades sündmuste ajalugu, nii et äriloogika jätkub täpselt sealt, kust see pooleli jäi.
Sisseehitatud inspektor
Brauseri juhtpaneel aktori SQLite andmebaaside sirvimiseks, töövoo oleku kontrollimiseks, sündmuste jälgimiseks ja aktoreid REPL-i kaudu juhtimiseks.
Mitmekeelsed SDKd
Ühendage käivitajad ametlike RivetKit SDK-de kaudu TypeScripti, Rusti, Pythoni ja Swifti jaoks, ilma olemasolevaid teenuseid ümber kirjutamata.
Failisüsteemi salvestusruum
Tootmisvalmis ühe sõlme juurutus, mida toetab sisseehitatud RocksDB andmehoidla — alustamiseks pole välist andmebaasi vaja.
Konteinerite ajastamine
Planeerib kasutajakoodi konteineritena käitussõlmede vahel, muutes lihtsaks agentide ja mänguserverite käitamise koos mootoriga.
Miks kasutada Rivet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.