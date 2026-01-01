Kuni 69% allahindlust OpenHands tootele

Paigalda OpenHands ühe klõpsu paigaldusega.

Avatud lähtekoodiga autonoomne AI tarkvarainsener, mis loeb, kirjutab ja käitab koodi, et täita arendusülesandeid algusest lõpuni.

Käivitage oma rakendus koheselt
Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
10,99/kuus
Valige pakett
30-päevane rahatagastuse garantii
Paigalda OpenHands ühe klõpsu paigaldusega.

Valige VPS-pakett OpenHands jaoks

69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada OpenHands

OpenHands on avatud lähtekoodiga platvorm AI agentide käitamiseks, mis täidavad autonoomselt tarkvaratehnika ülesandeid. Toetudes liivakastitud täitmiskeskkonnale, loeb ja kirjutab see faile, käivitab terminalikäske, täidab testikomplekte, installib pakette ja sirvib veebi — seda kõike ilma inimsekkumiseta sammude vahel. Iga seanss töötab isoleeritud konteineris, nii et agent saab ohutult sooritada suvalisi toiminguid ilma teie VPS-i hosti mõjutamata.

Platvorm toetab iga suuremat LLM-i pakkujat LiteLLM-i kaudu, võimaldades teil konfigureerida OpenAI, Anthropic, Google, Ollama või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti arutluskäigu taustaprogrammiks. Isemajutus hoiab teie koodibaasi ja ülesannete ajaloo teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma ülesandepõhiste tasudeta peale selle, mida teie LLM-i pakkuja küsib.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

OpenHands peamised omadused

Autonoomne koodi täitmine

Loeb faile, kirjutab koodi, käivitab käske ja testib väljundit iteratiivselt — kõik isoleeritud konteineri liivakastis seansi kohta.

Mitme pakkuja LLM-i tugi

Too oma API võti OpenAI'i, Anthropicu, Google'i või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti jaoks sisseehitatud LiteLLM-i integratsiooni kaudu.

Veebisirvimine ja otsing

Sirvi dokumentatsiooni, otsi veebist ja too reaalajas andmeid osana mitmeastmelistest uurimis- ja juurutamisülesannetest.

GitHub integratsioon

Autendi GitHubiga, et agent saaks lugeda repositooriume, luua harusid, kinnitada muudatusi ja avada tõmbepäringuid autonoomselt.

Tööruumi failide ligipääs

Ühenda oma projekti kataloog nii, et agent loeb ja muudab sinu tegelikke lähtefaile iga kodeerimisseansi ajal.

Seansi püsivus

Vestluste ajalugu ja agendi mälu säilivad seansside vahel, nii et pikaajaline töö saab jätkuda täpselt sealt, kus see pooleli jäi.

Miks kasutada OpenHands Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

Noel
Noel

Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.

Omkar
Omkar

Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.

Sylvain
Sylvain

Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.

Herriman
Herriman

Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.

Martin K
Martin K

Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.

30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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