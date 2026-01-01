OpenHands on avatud lähtekoodiga platvorm AI agentide käitamiseks, mis täidavad autonoomselt tarkvaratehnika ülesandeid. Toetudes liivakastitud täitmiskeskkonnale, loeb ja kirjutab see faile, käivitab terminalikäske, täidab testikomplekte, installib pakette ja sirvib veebi — seda kõike ilma inimsekkumiseta sammude vahel. Iga seanss töötab isoleeritud konteineris, nii et agent saab ohutult sooritada suvalisi toiminguid ilma teie VPS-i hosti mõjutamata.

Platvorm toetab iga suuremat LLM-i pakkujat LiteLLM-i kaudu, võimaldades teil konfigureerida OpenAI, Anthropic, Google, Ollama või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti arutluskäigu taustaprogrammiks. Isemajutus hoiab teie koodibaasi ja ülesannete ajaloo teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma ülesandepõhiste tasudeta peale selle, mida teie LLM-i pakkuja küsib.