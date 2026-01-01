Paigalda OpenHands ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga autonoomne AI tarkvarainsener, mis loeb, kirjutab ja käitab koodi, et täita arendusülesandeid algusest lõpuni.
Valige VPS-pakett OpenHands jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenHands
OpenHands on avatud lähtekoodiga platvorm AI agentide käitamiseks, mis täidavad autonoomselt tarkvaratehnika ülesandeid. Toetudes liivakastitud täitmiskeskkonnale, loeb ja kirjutab see faile, käivitab terminalikäske, täidab testikomplekte, installib pakette ja sirvib veebi — seda kõike ilma inimsekkumiseta sammude vahel. Iga seanss töötab isoleeritud konteineris, nii et agent saab ohutult sooritada suvalisi toiminguid ilma teie VPS-i hosti mõjutamata.
Platvorm toetab iga suuremat LLM-i pakkujat LiteLLM-i kaudu, võimaldades teil konfigureerida OpenAI, Anthropic, Google, Ollama või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti arutluskäigu taustaprogrammiks. Isemajutus hoiab teie koodibaasi ja ülesannete ajaloo teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma ülesandepõhiste tasudeta peale selle, mida teie LLM-i pakkuja küsib.
OpenHands peamised omadused
Autonoomne koodi täitmine
Loeb faile, kirjutab koodi, käivitab käske ja testib väljundit iteratiivselt — kõik isoleeritud konteineri liivakastis seansi kohta.
Mitme pakkuja LLM-i tugi
Too oma API võti OpenAI'i, Anthropicu, Google'i või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punkti jaoks sisseehitatud LiteLLM-i integratsiooni kaudu.
Veebisirvimine ja otsing
Sirvi dokumentatsiooni, otsi veebist ja too reaalajas andmeid osana mitmeastmelistest uurimis- ja juurutamisülesannetest.
GitHub integratsioon
Autendi GitHubiga, et agent saaks lugeda repositooriume, luua harusid, kinnitada muudatusi ja avada tõmbepäringuid autonoomselt.
Tööruumi failide ligipääs
Ühenda oma projekti kataloog nii, et agent loeb ja muudab sinu tegelikke lähtefaile iga kodeerimisseansi ajal.
Seansi püsivus
Vestluste ajalugu ja agendi mälu säilivad seansside vahel, nii et pikaajaline töö saab jätkuda täpselt sealt, kus see pooleli jäi.
Miks kasutada OpenHands Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.