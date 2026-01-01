jfa-go on ise majutatud kasutajahalduse kaaslane Jellyfinile (sekundaarse Emby toega), mis asendab käsitsi kontode loomise jagatavate kutselinkidega. Iga kutse saab rakendada Jellyfini profiili, mis kontrollib teegile juurdepääsu, transkodeerimise piiranguid ja muid serveri seadeid, samal ajal kui kasutuspiirangute, aegumiskuupäevade, paroolireeglite ja CAPTCHA valikud annavad administraatoritele range kontrolli selle üle, kes ja kuidas registreerub.

Jfa-go ise majutamine koos Jellyfiniga lihtsustab pere, sõprade või tasuliste toetajate liitumist, lisab parooli lähtestamise vood, mis töötavad Jellyfini natiivse funktsiooniga "Unustasin parooli", ja ühendab kasutajateatised Discordi, Telegrami, Matrixi ja e-postiga, andmata andmeid kolmandate osapoolte teenustele.