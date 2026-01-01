Paigalda jfa-go ühe klõpsuga.
Kutsetepõhine kasutajahaldus Jellyfini jaoks koos profiilide, parooli lähtestamiste ja mitmekanaliliste teavitustega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada jfa-go
jfa-go on ise majutatud kasutajahalduse kaaslane Jellyfinile (sekundaarse Emby toega), mis asendab käsitsi kontode loomise jagatavate kutselinkidega. Iga kutse saab rakendada Jellyfini profiili, mis kontrollib teegile juurdepääsu, transkodeerimise piiranguid ja muid serveri seadeid, samal ajal kui kasutuspiirangute, aegumiskuupäevade, paroolireeglite ja CAPTCHA valikud annavad administraatoritele range kontrolli selle üle, kes ja kuidas registreerub.
Jfa-go ise majutamine koos Jellyfiniga lihtsustab pere, sõprade või tasuliste toetajate liitumist, lisab parooli lähtestamise vood, mis töötavad Jellyfini natiivse funktsiooniga "Unustasin parooli", ja ühendab kasutajateatised Discordi, Telegrami, Matrixi ja e-postiga, andmata andmeid kolmandate osapoolte teenustele.
jfa-go peamised omadused
Kutsepõhine registreerumine
Loo jagatavad kutselingid kasutuslimiitide, aegumiskuupäevade ja lingipõhiste Jellyfini profiilidega, nii et iga külaline saab automaatselt õige ligipääsu.
Iseteeninduslik parooli lähtestamine
Integreeri Jellyfini „Unustasin parooli“ voogu või paku „Minu konto“ lehte, et kasutajad saaksid mandaate lähtestada administraatoriga ühendust võtmata.
Mitmekanalilised teavitused
Võta kasutajatega ühendust Discordi, Telegrami, Matrixi või e-posti teel, et edastada aegumishoiatusi, teadaandeid ja kontosündmusi, kasutades Markdowni malle.
Hulgi kasutajahaldus
Vaata kõiki Jellyfini kontosid ühel armatuurlaual ning luba, keela, kustuta või profileeri kasutajaid hulgi, mitte ükshaaval.
Konto aegumisreeglid
Lisa kutsetele ajaliselt piiratud kehtivusaeg, nii et proovi- või tasulised liikmelisused lülituvad automaatselt välja või kustutatakse pärast kindlat perioodi.
Ombi ja Jellyseerr sünkroonimine
Hoia kasutajanimed, paroolid ja kontaktandmed sünkroonituna jfa-go, Ombi ja Jellyseerr vahel, et päringud püsiksid seotud õige kontoga.
Miks kasutada jfa-go Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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