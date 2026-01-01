Juuruta MySpeed ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud interneti kiiruse testi jälgija, mis käivitab automatiseeritud teste ja visualiseerib sinu ühenduse ajalugu aja jooksul.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MySpeed
MySpeed on kergekaaluline, isemajutatav kiiruse testimise jälgimise tööriist, mis jälgib pidevalt sinu internetiühenduse jõudlust. See käivitab automatiseeritud kiirustestid konfigureeritava ajakava alusel, kasutades Ooklat, LibreSpeedi või Cloudflare'i, seejärel salvestab tulemused lokaalselt SQLite andmebaasi, et saaksid analüüsida trende päevade, nädalate ja kuude lõikes.
Lisaks toormõõtmistele pakub MySpeed interaktiivseid graafikuid, konfigureeritavat andmete säilitamise poliitikat, tervisekontrolli teavitusi e-posti, Signali, WhatsAppi või Telegrami kaudu ning valikulisi Prometheuse mõõdikuid integreerimiseks olemasolevatesse jälgimisvirnadesse. Kõik andmed jäävad sinu enda serverisse – puudub kolmanda osapoole analüütika, pilve sõltuvus ja testipõhised tasud.
MySpeed peamised omadused
Automaatsed kiirustestid
Planeeri korduvaid teste, kasutades cron-väljendeid, nii et sinu ühenduse kvaliteeti jälgitakse pidevalt ilma käsitsi sekkumiseta.
Mitmed testipakkujad
Vali Ookla, LibreSpeed ja Cloudflare oma kiirustesti taustsüsteemiks, et saada täpseid, võrreldavaid tulemusi sinu usaldusväärselt pakkujalt.
Ajaloolised graafikud
Visualiseeri allalaadimise, üleslaadimise ja pingi trende konfigureeritavate ajavahemike lõikes, et märgata halvenemismustreid ja võtta oma internetiteenuse pakkuja vastutusele.
Tervise teavitused
Saate teateid e-posti, Signali, WhatsAppi või Telegrami kaudu, kui sinu ühendus langeb alla määratletud lävede.
Prometheuse mõõdikud
Ekspordi kiirustesti tulemused Prometheuse mõõdikutena, et integreerida Grafana armatuurlaudadega koos muu infrastruktuuri jälgimisega.
Miks kasutada MySpeed Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.