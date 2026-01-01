MySpeed on kergekaaluline, isemajutatav kiiruse testimise jälgimise tööriist, mis jälgib pidevalt sinu internetiühenduse jõudlust. See käivitab automatiseeritud kiirustestid konfigureeritava ajakava alusel, kasutades Ooklat, LibreSpeedi või Cloudflare'i, seejärel salvestab tulemused lokaalselt SQLite andmebaasi, et saaksid analüüsida trende päevade, nädalate ja kuude lõikes.

Lisaks toormõõtmistele pakub MySpeed interaktiivseid graafikuid, konfigureeritavat andmete säilitamise poliitikat, tervisekontrolli teavitusi e-posti, Signali, WhatsAppi või Telegrami kaudu ning valikulisi Prometheuse mõõdikuid integreerimiseks olemasolevatesse jälgimisvirnadesse. Kõik andmed jäävad sinu enda serverisse – puudub kolmanda osapoole analüütika, pilve sõltuvus ja testipõhised tasud.