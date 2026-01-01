Juuruta Vvveb CMS ühe klõpsu paigaldusega.
Lohista-ja-paiguta CMS veebisaitide, blogide ja e-poodide visuaalseks loomiseks koodi kirjutamata.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Vvveb CMS
Vvveb on avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem integreeritud visuaalse lohistamis- ja kukutamisega leheehitajaga. See võimaldab sul kujundada ja avaldada professionaalseid veebisaite, blogisid ja veebipoode, lohistades komponente lõuendile ja kohandades neid visuaalselt — kodeerimist pole vaja.
Vvvebi isemajutamine VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma veebisaidi infrastruktuuri ja andmete üle ilma igakuiste SaaS-tasudeta. Komponentide teek hõlmab paigutusi, teksti, meediat, vorme ja e-kaubanduse elemente, samal ajal kui taustaprogramm pakub mitme lehe haldamist, meedia üleslaadimist ja teema kohandamist.
Vvveb CMS peamised omadused
Visuaalne lehe koostaja
Loo lehti, lohistades komponente elavale lõuendile, kohese visuaalse tagasiside ja reasisese redigeerimisega.
E-kaubanduseks valmis
Loo tootekatalooge, ostukorve ja maksevooge sisseehitatud e-kaubanduse komponentide ja mallidega.
Blogi haldus
Loo ja halda blogipostitusi kategooriate, siltide ja autori profiilidega, kasutades sisseehitatud sisuhaldustööriistu.
Teema kohandamine
Kohanda värve, fonte ja paigutust globaalselt teemaredaktori kaudu, ilma CSS-i või mallifaile otse puudutamata.
Koodita avaldamine
Avalda uusi lehti ja värskenda sisu visuaalselt ilma arendaja kaasamiseta, hoides saidi uuendused kiired ja sõltumatud.
Miks kasutada Vvveb CMS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.