Vvveb on avatud lähtekoodiga sisuhaldussüsteem integreeritud visuaalse lohistamis- ja kukutamisega leheehitajaga. See võimaldab sul kujundada ja avaldada professionaalseid veebisaite, blogisid ja veebipoode, lohistades komponente lõuendile ja kohandades neid visuaalselt — kodeerimist pole vaja.

Vvvebi isemajutamine VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma veebisaidi infrastruktuuri ja andmete üle ilma igakuiste SaaS-tasudeta. Komponentide teek hõlmab paigutusi, teksti, meediat, vorme ja e-kaubanduse elemente, samal ajal kui taustaprogramm pakub mitme lehe haldamist, meedia üleslaadimist ja teema kohandamist.