Juurutage Mongo Express ühe klõpsuga paigaldusena.
Veebipõhine haldusliides MongoDB jaoks, mis võimaldab sul brauseri kaudu andmebaase sirvida, muuta ja hallata.
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Millega saab ehitada Mongo Express
Mongo Express on kerge, avatud lähtekoodiga veebi kasutajaliides MongoDB jaoks, mis on ehitatud Node.js ja Bootstrap 5-ga. See võimaldab sul ühenduda MongoDB eksemplariga ja koheselt alustada andmebaaside sirvimist, kogude uurimist, dokumentide redigeerimist ja päringute käivitamist — seda kõike brauseri vahelehelt, ilma et oleks vaja kohalikku andmebaasi klienti. Liides haldab täielikke CRUD-operatsioone andmebaasides, kogudes ja üksikutes dokumentides ning toetab kõiki BSON-i andmetüüpe, nii et dokumendid kuvatakse ja neid saab täpselt redigeerida.
Mongo Expressi isemajutamine koos sinu MongoDB andmebaasiga VPS-il hoiab mõlemad teenused samas privaatvõrgus, nii et sinu andmebaasi port ei ole kunagi internetile avatud, samal ajal kui administraatori kasutajaliides jääb HTTPS-i kaudu Traefiku abil ligipääsetavaks.
Mongo Express peamised omadused
Täielikud CRUD-toimingud
Loo, loe, uuenda ja kustuta andmebaase, kogumeid ja dokumente puhta brauseriliidese kaudu, ilma ühtegi shelli käsku kirjutamata.
Reasisene dokumendiredaktor
Muuda dokumente otse kasutajaliideses täieliku BSON-tüübi toega, nii et väärtusi nagu ObjectId, Date ja NumberLong käsitletakse õigesti.
Kogumiku importimine ja eksportimine
Impordi ja ekspordi kogude andmeid JSON-vormingus migreerimiseks, varundamiseks või andmestiku hetktõmmiste jagamiseks keskkondade vahel.
Indeksite haldus
Vaata, loo ja kustuta indekseid mis tahes kogumil, et mõista ja optimeerida päringute jõudlust brauserist lahkumata.
GridFS failihaldus
Sirvi ja halda suuri faile, mis on salvestatud MongoDB GridFS-i hoidlates, otse kasutajaliidese kaudu.
Miks kasutada Mongo Express Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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