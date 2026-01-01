Mongo Express on kerge, avatud lähtekoodiga veebi kasutajaliides MongoDB jaoks, mis on ehitatud Node.js ja Bootstrap 5-ga. See võimaldab sul ühenduda MongoDB eksemplariga ja koheselt alustada andmebaaside sirvimist, kogude uurimist, dokumentide redigeerimist ja päringute käivitamist — seda kõike brauseri vahelehelt, ilma et oleks vaja kohalikku andmebaasi klienti. Liides haldab täielikke CRUD-operatsioone andmebaasides, kogudes ja üksikutes dokumentides ning toetab kõiki BSON-i andmetüüpe, nii et dokumendid kuvatakse ja neid saab täpselt redigeerida.

Mongo Expressi isemajutamine koos sinu MongoDB andmebaasiga VPS-il hoiab mõlemad teenused samas privaatvõrgus, nii et sinu andmebaasi port ei ole kunagi internetile avatud, samal ajal kui administraatori kasutajaliides jääb HTTPS-i kaudu Traefiku abil ligipääsetavaks.