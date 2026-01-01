Juurutage Excalidraw ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga virtuaalne tahvel käsitsi joonistatud stiilis diagrammide, traatvõrkude ja koostöös loodud visandite loomiseks.
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Millega saab ehitada Excalidraw
Excalidraw on elegantne virtuaalne tahvel, mis muudab tehnilise diagrammide loomise loominguliseks, käsitsi joonistatud kogemuseks. Erinevalt jäikadest, formaalsetest diagrammide loomise tööriistadest võtab Excalidraw omaks tahvli ajurünnaku orgaanilise, visandliku esteetika, pakkudes samal ajal digitaalset mugavust ja reaalajas koostööd koos otsast lõpuni krüpteerimisega turvaliste meeskonnasessioonide jaoks.
Excalidraw'i ise majutamine oma VPS-is annab sinu meeskonnale privaatse, alati kättesaadava tahvlitööriista, kus sinu diagrammid, arhitektuurivisandid ja ajurünnakud jäävad täielikult sinu infrastruktuuri piiresse — puuduvad andmekaitseprobleemid, tellimiskulud ja sõltuvus välistest teenustest.
Excalidraw peamised omadused
Käsitsi joonistatud esteetika
Kuvab diagramme orgaanilise, visandliku stiiliga, mis vähendab visuaalide loomise takistust ja muudab keerulised ideed lähenetavamaks.
Reaalajas koostöö
Mitu kasutajat saavad samaaegselt samal lõuendil visandada, kusjuures otsast lõpuni krüpteerimine hoiab seansid privaatsena ja turvalisena.
Lõpmatu lõuend
Piiramatu joonistuspind võimaldab meeskondadel diagramme vabalt laiendada ilma ümberkorraldamata — ideaalne suurte arhitektuuridiagrammide ja ajurünnakute jaoks.
Paindlik eksport
Ekspordi diagramme PNG, SVG või jagatavate linkidena, muutes visuaalide manustamise lihtsaks dokumentatsiooni, esitlustesse ja disainitööriistadesse.
Võrguühenduseta valmis PWA
Töötab progressiivse veebirakendusena kohaliku esmase salvestusruumiga, nii et diagrammid jäävad kättesaadavaks isegi ilma aktiivse internetiühenduseta.
Miks kasutada Excalidraw Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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