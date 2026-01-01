Paigalda MeTube ühe klõpsuga.
Ise majutatud veebiliides videote allalaadimiseks YouTube'ist ja 1 000+ muult saidilt yt-dlp kaudu.
Valige VPS-pakett MeTube jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MeTube
MeTube on brauseripõhine yt-dlp esiliides, mis võimaldab sul alla laadida videoid YouTube'ist ja üle 1 000 muu platvormi mis tahes seadmest ilma tarkvara installimata. See toetab kvaliteedi valikut kuni 4K-ni, ainult heli eraldamist MP3-ks, esitusloendite ja kanalite allalaadimist ning reaalajas allalaadimisjärjekorda koos edenemise jälgimisega — seda kõike puhtast, mobiilisõbralikust liidesest.
MeTube'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et allalaadimised toimuvad andmekeskuse kiirusega, failid salvestatakse serveripoolselt hilisemaks taastamiseks ja teenus töötab edasi ka platvormide muutudes — sõltumata brauserilaiendustest, mis katki lähevad, või kommertslikest allalaadimisvahenditest, mis kehtestavad kvaliteedipiiranguid ja nõuavad kontosid.
MeTube peamised omadused
Üle 1 000 toetatud veebilehe
Laadi alla YouTube'ist, Vimeost, Twitchist, SoundCloudist ja üle tuhande muu video- ja helisalvestusplatvormilt.
Kvaliteet kuni 4K
Vali täpne resolutsioon ja formaat, mida vajad, sealhulgas ainult heli eraldamine MP3-ks või muudesse formaatidesse.
Esitusloendi allalaadimised
Pane terve esitusloend või kanal hulgi allalaadimiseks järjekorda ja lase serveril seda taustal töödelda.
Brauseripõhine juurdepääs
Klienditarkvara pole vaja — halda allalaadimisi mis tahes telefonist, tahvelarvutist või arvutist veebibrauseri abil.
Andmekeskuse allalaadimiskiirused
Allalaadimised töötavad sinu VPS-is täieliku serveri ribalaiusega, vabastades sinu kohaliku seadme ja internetiühenduse.
Miks kasutada MeTube Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.