MeTube on brauseripõhine yt-dlp esiliides, mis võimaldab sul alla laadida videoid YouTube'ist ja üle 1 000 muu platvormi mis tahes seadmest ilma tarkvara installimata. See toetab kvaliteedi valikut kuni 4K-ni, ainult heli eraldamist MP3-ks, esitusloendite ja kanalite allalaadimist ning reaalajas allalaadimisjärjekorda koos edenemise jälgimisega — seda kõike puhtast, mobiilisõbralikust liidesest.

MeTube'i ise majutamine oma VPS-is tähendab, et allalaadimised toimuvad andmekeskuse kiirusega, failid salvestatakse serveripoolselt hilisemaks taastamiseks ja teenus töötab edasi ka platvormide muutudes — sõltumata brauserilaiendustest, mis katki lähevad, või kommertslikest allalaadimisvahenditest, mis kehtestavad kvaliteedipiiranguid ja nõuavad kontosid.