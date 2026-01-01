Invoice Ninja on funktsioonirikas avatud lähtekoodiga platvorm arvete loomiseks, kulude jälgimiseks, klientide haldamiseks ja maksete vastuvõtmiseks. Seda usaldab üle 100 000 ettevõtte kogu maailmas, see toetab üle 40 maksevärava, automatiseeritud meeldetuletusi, korduvaid arveid ja aja jälgimist — kõik ühes isemajutatud rakenduses.

Invoice Ninja käitamine oma VPS-is hoiab sinu finantsandmed sinu kontrolli all ilma tehingutasudeta, tellimiskuludeta ja tarnija lukustuseta. Sa saad täieliku omandiõiguse kliendiandmete, makseajaloo ja finantsaruannete üle, ilma tundlikke äriandmeid kolmandate osapoolte SaaS-teenuse pakkujatega jagamata.