Juuruta Invoice Ninja ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga arveldamise ja makseplatvorm, mis on loodud vabakutselistele ja väikeettevõtetele.
Valige VPS-pakett Invoice Ninja jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Invoice Ninja
Invoice Ninja on funktsioonirikas avatud lähtekoodiga platvorm arvete loomiseks, kulude jälgimiseks, klientide haldamiseks ja maksete vastuvõtmiseks. Seda usaldab üle 100 000 ettevõtte kogu maailmas, see toetab üle 40 maksevärava, automatiseeritud meeldetuletusi, korduvaid arveid ja aja jälgimist — kõik ühes isemajutatud rakenduses.
Invoice Ninja käitamine oma VPS-is hoiab sinu finantsandmed sinu kontrolli all ilma tehingutasudeta, tellimiskuludeta ja tarnija lukustuseta. Sa saad täieliku omandiõiguse kliendiandmete, makseajaloo ja finantsaruannete üle, ilma tundlikke äriandmeid kolmandate osapoolte SaaS-teenuse pakkujatega jagamata.
Invoice Ninja peamised omadused
Mitmeväravalised maksed
Võta vastu makseid Stripe'i, PayPali, Authorize.neti ja üle 40 muu maksevärava kaudu otse kliendile suunatud arvetel, ilma lisatellimusteta.
Korduvad arved
Automatiseeri püsiklientide arveldamine ajastatud arvetega, mis genereeritakse ja saadetakse konfigureeritud tsükli alusel ilma käsitsi sekkumiseta.
Aja jälgimine
Logi arveldatavad tunnid sisseehitatud taimeriga ja teisenda jälgitud aeg ühe klõpsuga otse arve ridadeks.
Kliendiportaal
Paku klientidele bränditud iseteenindusportaali, et vaadata arveid, teha makseid ja laadida alla väljavõtteid, ilma et nad peaksid teiega otse ühendust võtma.
Kulude haldus
Jälgi ärikulusid, lisa kviitungeid ja teisenda kulud arveldatavateks klienditasudeks ühes sujuvas töövoos.
Miks kasutada Invoice Ninja Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.