Open Monograph Press (OMP) on tasuta, avatud lähtekoodiga kirjastamisplatvorm, mille on välja töötanud Public Knowledge Project ülikoolide kirjastuste, teadusseltside ja sõltumatute akadeemiliste kirjastajate jaoks. See haldab raamatute täielikku toimetamisprotsessi — alates esitamisest ja sisehindamisest kuni keeletoimetamise, tootmise ja veebikataloogi avaldamiseni — ühes integreeritud tööriistas.

OMP isemajutamine oma VPS-is hoiab käsikirjad, retsensentide identiteedid, lepingud ja lugejaanalüütika teie otsese kontrolli all, mitte kolmanda osapoole kirjastusteenuse asemel. See mall sisaldab MariaDB andmebaasi usaldusväärse metaandmete salvestamise jaoks ja suunab liikluse eelinstallitud Traefik pöördproksi kaudu, nii et teie kirjastus on HTTPS-i kaudu kättesaadav kohe, kui juurutamine on lõpule viidud.