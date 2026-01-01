Paigalda Open Monograph Press ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga platvorm teadusraamatute, monograafiate ja toimetatud kogumike toimetamise töövoo haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) on tasuta, avatud lähtekoodiga kirjastamisplatvorm, mille on välja töötanud Public Knowledge Project ülikoolide kirjastuste, teadusseltside ja sõltumatute akadeemiliste kirjastajate jaoks. See haldab raamatute täielikku toimetamisprotsessi — alates esitamisest ja sisehindamisest kuni keeletoimetamise, tootmise ja veebikataloogi avaldamiseni — ühes integreeritud tööriistas.
OMP isemajutamine oma VPS-is hoiab käsikirjad, retsensentide identiteedid, lepingud ja lugejaanalüütika teie otsese kontrolli all, mitte kolmanda osapoole kirjastusteenuse asemel. See mall sisaldab MariaDB andmebaasi usaldusväärse metaandmete salvestamise jaoks ja suunab liikluse eelinstallitud Traefik pöördproksi kaudu, nii et teie kirjastus on HTTPS-i kaudu kättesaadav kohe, kui juurutamine on lõpule viidud.
Open Monograph Press peamised omadused
Toimetuse töövoog
Liiguta iga esildis läbi esitamise, siseülevaatuse, välisülevaatuse, keeletoimetamise ja tootmisetappide, rollipõhiste ülesannete määramisega.
Seeriad ja kataloogid
Korralda pealkirjad raamatusarjadeks, kategooriateks ja avalikuks kataloogiks, et lugejad saaksid teie kirjastust sirvida teema, autori või sarja järgi.
Mitu vormingut raamatu kohta
Müü või levita iga monograafiat mitmes vormingus — PDF, EPUB, HTML, kõvakaaneline, pehmekaaneline — ühest kataloogikirjest rikkalike metaandmetega.
ONIX ja DOI metaandmed
Loo ONIX-kirjeid ja registreeri DOI-sid, et sinu monograafiad oleksid leitavad raamatukogukataloogides, otsingumootorites ja akadeemilistes indeksites.
Mitmekeelne press
Käita pressikeskust mitmes keeles lokaliseeritud liidese, metaandmete väljade ja lugejale suunatud lehtedega ühest installatsioonist.
Avatud lähtekoodiga ja ise majutatud
Loodud ja hooldatud Public Knowledge Projecti poolt, on OMP täielikult avatud lähtekoodiga, ilma tiitlipõhiste tasudeta või tarnijast sõltuvuseta.
Miks kasutada Open Monograph Press Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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