Raneto on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga teadmusbaas, mis on ehitatud Node.js-i peale ja mis muudab Markdowni failide kausta puhtaks, otsitavaks dokumentatsioonisaitiks. Andmebaasi pole vaja hallata — sisu asub lihtsate .md failidena kataloogis, mida sina kontrollid, mis muudab versioonihalduse, varukoopiate tegemise ja oma lemmikredaktoriga loomise lihtsaks. Kaasasolev veebiredaktor haldab brauserisisest redigeerimist mittetehnilistele kasutajatele, samal ajal kui arendajad saavad luua otse oma eelistatud Markdowni tööriistas ja lasta gitil ajalugu hallata.

Raneto iseseisev majutamine VPS-il annab sulle privaatse teadmusbaasi, mida sa täielikult omad, ilma tarnija lukustuseta, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja sisu, mis asub kaasaskantavate failidena omandilise andmebaasi asemel.