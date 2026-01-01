Juuruta Raneto ühe kliki paigaldusega.
Markdown-põhine teadmusbaasi viki Node.js-ile — failipõhine sisu puhta brauserilugeja ja -redaktoriga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Raneto
Raneto on kergekaaluline, avatud lähtekoodiga teadmusbaas, mis on ehitatud Node.js-i peale ja mis muudab Markdowni failide kausta puhtaks, otsitavaks dokumentatsioonisaitiks. Andmebaasi pole vaja hallata — sisu asub lihtsate
.md failidena kataloogis, mida sina kontrollid, mis muudab versioonihalduse, varukoopiate tegemise ja oma lemmikredaktoriga loomise lihtsaks. Kaasasolev veebiredaktor haldab brauserisisest redigeerimist mittetehnilistele kasutajatele, samal ajal kui arendajad saavad luua otse oma eelistatud Markdowni tööriistas ja lasta gitil ajalugu hallata.
Raneto iseseisev majutamine VPS-il annab sulle privaatse teadmusbaasi, mida sa täielikult omad, ilma tarnija lukustuseta, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja sisu, mis asub kaasaskantavate failidena omandilise andmebaasi asemel.
Raneto peamised omadused
Failipõhine sisu
Artiklid on tavalised Markdowni failid sisukataloogis — versioonihaldus gitiga, varunda rsynciga, redigeeri mis tahes tööriistaga, mis sulle meeldib.
Brauserisisene redaktor
Sisseehitatud redaktor võimaldab mittetehnilistel kasutajatel lehti otse brauserist uuendada, puudutamata failisüsteemi ega käivitamata Giti.
Täisteksti otsing
Kiire mälusisene otsing üle iga lehe võimaldab lugejatel sisu koheselt leida dokumentatsiooni saidilt lahkumata.
Kategooria hierarhia
Kaustastruktuurist saab navigeerimispuu, millel on kohandatud sortimisjärjestus kaustapõhiste metaandmete kaudu, nii et sinu IA peegeldab sinu sisu.
Teemastatav paigutus
Vaheta või laienda vaiketeemat, et see sobiks sinu brändiga — Raneto teemad on lihtsad HTML-i, CSS-i ja JS-i komplektid.
Miks kasutada Raneto Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.