DocuSeali ühe klõpsuga paigaldamine.
Tasuta avatud lähtekoodiga e-allkirjastamise platvorm dokumentide allkirjastamise töövoogude loomiseks, saatmiseks ja haldamiseks.
Valige VPS-pakett DocuSeal jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DocuSeal
DocuSeal on tasuta, avatud lähtekoodiga dokumentide e-allkirjastamise platvorm, mis pakub kommertsteenuste (nagu DocuSign ja PandaDoc) põhivõimalusi — lohistatavate väljade paigutamine, mitut tüüpi allkirjad, automatiseeritud meeldetuletused ja täielikud auditeerimisjäljed — ilma tellimiskulude või dokumendipõhiste tasudeta.
DocuSeali isemajutamine oma VPS-is tähendab, et sinu lepingud, kokkulepped ja allkirjastatud dokumendid salvestatakse täielikult sinu enda infrastruktuuris. Tundlikud äridokumendid ei läbi kunagi kolmanda osapoole platvormi, mis lihtsustab vastavust GDPR-i ja muude andmekaitsenõuetega, pakkudes samal ajal piiramatut dokumentide salvestus- ja töötlemisvõimalust.
DocuSeal peamised omadused
Lohista ja paiguta vormi koostaja
Aseta allkirjaväljad, initsiaalid, kuupäevad ja kohandatud vormiväljad PDF-i mis tahes kohta visuaalse redaktori abil — kodeerimist pole vaja.
Mitu allkirja tüüpi
Allkirjastajad saavad oma allkirja joonistada, trükkida või üles laadida, arvestades isiklikke eelistusi mis tahes seadmes.
Hulgisaatmine
Saada sama dokument sadadele allkirjastajatele korraga, muutes massilise lepingute jaotamise kiireks ja hallatavaks.
Automaatsed meeldetuletused
Allkirjastamist ootavad teavitused saadetakse automaatselt, vähendades käsitsi järeltegevust, mis on vajalik dokumentide õigeaegseks lõpetamiseks.
Dokumendimallid
Salvesta korduvkasutatavad dokumendipaigutused, et korduvad töövoogud nagu konfidentsiaalsuslepingud või sisseelamisvormid saaks käivitada sekunditega.
Miks kasutada DocuSeal Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.