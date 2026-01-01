DocuSeal on tasuta, avatud lähtekoodiga dokumentide e-allkirjastamise platvorm, mis pakub kommertsteenuste (nagu DocuSign ja PandaDoc) põhivõimalusi — lohistatavate väljade paigutamine, mitut tüüpi allkirjad, automatiseeritud meeldetuletused ja täielikud auditeerimisjäljed — ilma tellimiskulude või dokumendipõhiste tasudeta.

DocuSeali isemajutamine oma VPS-is tähendab, et sinu lepingud, kokkulepped ja allkirjastatud dokumendid salvestatakse täielikult sinu enda infrastruktuuris. Tundlikud äridokumendid ei läbi kunagi kolmanda osapoole platvormi, mis lihtsustab vastavust GDPR-i ja muude andmekaitsenõuetega, pakkudes samal ajal piiramatut dokumentide salvestus- ja töötlemisvõimalust.