Juurutage WireMock ühe klõpsuga paigaldus.
Tööstusstandardne HTTP API simuleerimisserver REST-teenuste simuleerimiseks, äärmusjuhtumite testimiseks ja paralleelseks arendamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WireMock
WireMock on avatud lähtekoodiga HTTP API simulaator, mis võimaldab insenerimeeskondadel asendada reaalsed teenused programmeeritavate makettidega. Määra stubid REST API või JSON-failide kaudu, sobitada sissetulevaid päringuid URL-i, päiste, päringuparameetrite, küpsiste või keha sisu järgi ja tagastada dünaamilisi vastuseid, mis on genereeritud Handlebars mallindusega. Salvesta reaalne liiklus ja esita see hiljem uuesti, et taastada tootmisstsenaariume võrguühenduseta.
WireMocki isemajutamine oma VPS-is annab igale meeskonnale jagatud makettkeskkonna lepingu testimiseks, demoandmete, kolmandate osapoolte API asenduste ja kaose stsenaariumide jaoks, nagu latentsuse süstimine või vigased andmekogumid. Püsivad kettamahud hoiavad teie kaardistamise definitsioonid, vastusefailid ja kohandatud laiendused puutumatuna üle uuesti juurutamiste, nii et teie testseadmed liiguvad koos serveriga.
WireMock peamised omadused
Paindlik päringu sobitamine
Vastenda sissetulevad HTTP päringud URL-i mustrite, päiste, päringuparameetrite, küpsiste ja JSON- või XML-keha sisuga, et täpselt stubi valida.
Dünaamiline vastuste mallimine
Genereeri vastuseid lennult, kasutades Handlebars'i malle, millel on ligipääs päringuandmetele, juhuslikele väärtustele, kuupäevadele ja kohandatud abifunktsioonidele.
Salvesta ja esita
Jäädvusta reaalajas liiklus reaalse ülesvoolu vastu ja esita salvestatud interaktsioonid hiljem uuesti, et taasesitada stsenaariume ilma võrgusõltuvusteta.
Rikke ja latentsuse simulatsioon
Süsti konfigureeritavaid viivitusi, katkenud ühendusi ja vigaseid andmepakette, et testida, kuidas sinu rakendus käsitleb ebausaldusväärseid allavoolu teenuseid.
Olekuga seotud stsenaariumid
Modelleeri mitmeastmelisi töövooge olekumasinatega, nii et sama lõpp-punkt saab tagastada erinevaid vastuseid sõltuvalt eelnevatest interaktsioonidest.
Halduse REST API
Halda kärgi, päringulogisid, stsenaariume ja salvestisi programmeeritavalt administraatori API kaudu CI/CD automatiseerimiseks ja tööriistade integratsioonideks.
Miks kasutada WireMock Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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