WireMock on avatud lähtekoodiga HTTP API simulaator, mis võimaldab insenerimeeskondadel asendada reaalsed teenused programmeeritavate makettidega. Määra stubid REST API või JSON-failide kaudu, sobitada sissetulevaid päringuid URL-i, päiste, päringuparameetrite, küpsiste või keha sisu järgi ja tagastada dünaamilisi vastuseid, mis on genereeritud Handlebars mallindusega. Salvesta reaalne liiklus ja esita see hiljem uuesti, et taastada tootmisstsenaariume võrguühenduseta.

WireMocki isemajutamine oma VPS-is annab igale meeskonnale jagatud makettkeskkonna lepingu testimiseks, demoandmete, kolmandate osapoolte API asenduste ja kaose stsenaariumide jaoks, nagu latentsuse süstimine või vigased andmekogumid. Püsivad kettamahud hoiavad teie kaardistamise definitsioonid, vastusefailid ja kohandatud laiendused puutumatuna üle uuesti juurutamiste, nii et teie testseadmed liiguvad koos serveriga.