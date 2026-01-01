Grafana Pyroscope on avatud lähtekoodiga pideva profileerimise andmebaas, mis on loodud profileerimisandmete salvestamiseks ja päringute tegemiseks tootmisrakendustest suures ulatuses. Erinevalt ühekordsetest profiilijatest, mida sa intsidentide ajal käivitad, neelab Pyroscope profiile pidevalt Go, Java, Pythoni, Ruby, Node.js-i, Rusti, .NET-i, eBPF-i ja OpenTelemetry allikatest, et sa saaksid võrrelda leekgraafikuid erinevate juurutuste, piirkondade või mis tahes kohandatud sildi vahel.

Pyroscope'i ise majutamine sinu VPS-is hoiab tundlikud profiiliandmed (mis sisaldavad sageli funktsiooninimesid, failiteid ja virnajälgi sinu koodist) eemal kolmandate osapoolte teenustest, samal ajal võimaldades sul kohandada säilitamist ja salvestusruumi vastavalt sinu töökoormusele. Komplekti kuuluv ühe binaarfaili režiim käitab jaoturi, sisestaja, päringu ja tihendaja komponente ühes konteineris kohaliku failisüsteemi salvestusruumiga — pole vaja Kubernetes't, objektisalvestust ega väliseid sõltuvusi.