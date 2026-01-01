Juuruta Grafana Pyroscope ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga pidev profileerimise taustaprogramm, mis aitab sul siluda CPU, mälu ja latentsuse probleeme kuni ühe koodireani.
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Millega saab ehitada Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope on avatud lähtekoodiga pideva profileerimise andmebaas, mis on loodud profileerimisandmete salvestamiseks ja päringute tegemiseks tootmisrakendustest suures ulatuses. Erinevalt ühekordsetest profiilijatest, mida sa intsidentide ajal käivitad, neelab Pyroscope profiile pidevalt Go, Java, Pythoni, Ruby, Node.js-i, Rusti, .NET-i, eBPF-i ja OpenTelemetry allikatest, et sa saaksid võrrelda leekgraafikuid erinevate juurutuste, piirkondade või mis tahes kohandatud sildi vahel.
Pyroscope'i ise majutamine sinu VPS-is hoiab tundlikud profiiliandmed (mis sisaldavad sageli funktsiooninimesid, failiteid ja virnajälgi sinu koodist) eemal kolmandate osapoolte teenustest, samal ajal võimaldades sul kohandada säilitamist ja salvestusruumi vastavalt sinu töökoormusele. Komplekti kuuluv ühe binaarfaili režiim käitab jaoturi, sisestaja, päringu ja tihendaja komponente ühes konteineris kohaliku failisüsteemi salvestusruumiga — pole vaja Kubernetes't, objektisalvestust ega väliseid sõltuvusi.
Grafana Pyroscope peamised omadused
Pidev profileerimine
Kogu profiile töötavatelt teenustelt ööpäevaringselt intsidenti ootamata, et saaksid võrrelda mis tahes kahte ajapunkti leekgraafikul.
Mitmekeelne tugi
Natiivsed SDK-d Go, Java, Pythoni, Ruby, Node.js-i, Rusti ja .NET-i jaoks, lisaks Grafana Alloy automaatne instrumenteerimine ja eBPF mis tahes binaarfaili koodivabaks profileerimiseks.
OpenTelemetry ühilduv
Võta vastu profiile üle OpenTelemetry protokolli ja seosta need olemasolevate jälgede, mõõdikute ja logidega, muutmata oma kollektori torustikku.
Leekgraafiku võrdlused
Võrdle kahte leekgraafikut kõrvuti, et koheselt näha, millised funktsioonid halvenesid pärast juurutamist, skaleerusid halvasti koormuse all või paranesid pärast parandust.
Sildipõhine filtreerimine
Filtreeri profiile mis tahes sildi alusel — teenus, piirkond, versioon, rentnik või kohandatud dimensioon — et eraldada täpne töökoormus, mis põhjustab jõudluse langust.
Ühtne binaarne salvestus
Töötab vaikimisi ühe konteinerina kohaliku failisüsteemi salvestusruumiga, valikuliste S3, GCS ja Azure'i taustaprogrammidega, kui ühest sõlmest enam ei piisa.
Miks kasutada Grafana Pyroscope Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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